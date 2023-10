Novo comboio de ajuda deixa Egito com destino a Gaza, diz agência

Atualizado em 23 out 2023, 08h39 - Publicado em 23 out 2023, 08h37

Um terceiro comboio de caminhões de ajuda humanitária entrou na passagem de Rafah pelo Egito nesta segunda-feira, 23, com destino à Faixa de Gaza, que continua sitiada por Israel. A informação foi confirmada por fontes de segurança às agências de notícias Reuters e AFP.

As entregas de alimentos, remédios e água por meio da fronteira de Gaza com o território egípcio começaram no sábado 21. Na sexta-feira 20, a lentidão dos procedimentos de inspeção dos caminhões e os bombardeios no lado de Gaza da fronteira fizeram com que a ajuda humanitária ficasse retida no Egito.

Rafah é a principal passagem de entrada e saída de Gaza que não faz fronteira com Israel. Desde que Tel Aviv impôs um “cerco total” ao enclave palestino, em retaliação ao ataque do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro, o trajeto ganhou os holofotes nos esforços para entregar suprimentos aos 2,2 milhões de palestinos que vivem lá.

No sábado e domingo, 34 caminhões atravessaram a passagem. Segundo a Reuters e a AFP, o número de veículos no comboio desta segunda-feira é semelhante ao dos dias anteriores.

Apesar da vitória que foi a entrada de insumos na Faixa de Gaza, autoridades das Nações Unidas afirmam que, na verdade, seriam necessários cerca de 100 caminhões por dia para atender às necessidades da população do enclave palestino, onde os estoques de alimentos, água e combustível estão acabando.