Novo atentado deixa dois feridos em Jerusalém

Um novo ataque a tiros deixou ao menos dois feridos em Jerusalém, capital de Israel, neste sábado, 28. Segundo informações da polícia local obtidas pela agência AFP, o suposto atirador é um menino de 13 anos que foi “neutralizado e ferido” ao ser baleado por dois civis que tinham licença para portar suas armas e passavam pelo local, e acabou detido pelas autoridades. O palestino teria aberto fogo contra as pessoas que passeavam por uma rua perto do centro histórico da cidade.

As vítimas estão gravemente feridas. De acordo com o serviço de emergência local, as vítimas são dois homens, pai e filho, de 47 e 23 anos, respectivamente, que receberam “ferimentos de bala na parte superior do corpo”. O novo ataque na capital marca uma escalada de violência no conflito israelense-palestino. Os disparos ocorreram no bairro palestino de Silwan, em Jerusalém Oriental, área anexada por Israel.

Na última sexta-feira, 28, um atirador palestino matou sete pessoas e feriu outras dez em um ataque terrorista a uma sinagoga. Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques. O atentado ocorreu poucas horas depois de um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, feito em resposta a disparos de foguetes no território palestino. O atirador foi morto pela polícia e outras 42 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no ataque.