Novas fotos de tropas russas aumentam medo de guerra na Ucrânia

Imagens de satélites divulgadas pela empresa espacial Maxar Technologies e vídeos compartilhados nas redes sociais das tropas militares da Rússia concentradas na fronteira com a Ucrânia aumentam o medo de uma possível guerra entre as duas nações.

As fotos mostram um sistema de mísseis antiaéreos Buk e tanques do exército na região de Voronezh e supostas colunas de forças russas estacionadas no distrito de Smolensk.

Tanto Voronezh quanto Smolensk estão a menos de 320 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Relatórios de inteligência apontam que pelo menos 90.000 soldados russos estão posicionados próximos à fronteira, podendo chegar até a 175 mil militares até o começo do ano que vem.

Além disso, a Rússia conta cum uma artilharia pesada e tanques.

No Mar Negro, a tripulção do navio Sergei Kotov treina com metralhadoras de grande calibre e lançadores de granadas DP-65 anti-sabotagem.

Continua após a publicidade

Depois de negar inúmeras vezes que atacaria a Ucrânia, Vladimir Putin disse a uma repórter que “a Rússia está buscando uma política externa pacífica, mas tem o direito de garantir sua segurança”.

Afirmou também que mover as tropas para perto da fronteira não significaria uma intenção de invasão.

Fontes da inteligência americana e britânica informam que a Rússia tem o plano de ocupar parte da Ucrânia até o ano que vem.

O almirante Sir Tony Radakin, o novo chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, disse que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ser a maior batalha na Europa em mais de 75 anos.

Isso mostra que as negociações entre Biden e Putin nesta semana para que o líder russo fosse mais diplomático não foram eficazes.

Putin tem usado o possível conflito como moeda de troca para que a OTAN não aceite a Ucrânia como membro do grupo.

Relacionadas Mundo Dez razões para entender a crescente tensão entre Rússia e EUA

Dez razões para entender a crescente tensão entre Rússia e EUA Mundo EUA já planejam sanções contra a Rússia em caso de invasão à Ucrânia

EUA já planejam sanções contra a Rússia em caso de invasão à Ucrânia Mundo Biden e presidente da Ucrânia discutem sobre tensões com a Rússia