Biden e presidente da Ucrânia discutem sobre tensões com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, conversaram por telefone nesta quinta-feira, 9, sobre os esforços em andamento para acalmar as tensões ligadas ao preparo militar russo na fronteira com a Ucrânia.

Em um post no Twitter, Zelenskyy afirmou ter falado com Biden por uma hora e meia sobre as negociações do americano com Vladmir Putin.

“Também discutimos os possíveis formatos para resolver o conflito no Donbass e abordamos o curso das reformas internas na Ucrânia”, disse o presidente ucraniano no post, se referindo à região no leste da Ucrânia.

“A intenção do presidente ao fazer esta ligação era fornecer uma atualização para o presidente Zelenskyy sobre sua ligação com o presidente Putin e enfatizar nosso apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia”, disse Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.

O telefonema veio poucos dias depois que Biden e Putin conversaram por duas horas sobre um pedido para que o líder russo tome o caminho da diplomacia para desacelerar a situação ou enfrentará duras sanções econômicas.

A Ucrânia afirmou que 94 mil soldados russos estão concentrados ao longo da fronteira, o que gerou uma série de alertas de altos funcionários do governo Biden que buscam impedir Moscou de realizar um ataque contra Kiev.

Mesmo com as agências de inteligência americanas alertando que a Rússia pode estar se preparando para realizar uma grande ofensiva até janeiro, Putin negou que irá invadir a Ucrânia.

Sobretudo, ele advertiu que qualquer expansão do equipamento militar dos EUA na Ucrânia, bem como a entrada do país na OTAN, são “linhas vermelhas” que não devem ser cruzadas.

Putin até apresentou a Biden uma demanda por garantias de segurança juridicamente vinculativas que descartariam a expansão da Otan, porém os EUA disseram que o grupo que decide quem irá fazer parte dele.

Depois de falar com o presidente ucraniano, Biden também consultou os líderes de nove membros da OTAN do Leste Europeu, conhecidos como os Nove de Bucareste, para debater sobre o caso.