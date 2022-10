Nova Zelândia apresenta proposta para taxar gases de bois e vacas

11 out 2022, 15h38

11 out 2022, 15h38

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse nesta terça-feira, 11, que seu governo irá avançar com uma proposta para multar flatulências e arrotos de animais de pecuária, obrigando os proprietários a pagarem pelas emissões de metano.

“Este é um passo importante na transição do país para um futuro de baixas emissões e cumpre nossa promessa de precificar as emissões agrícolas a partir de 2025”, disse ela.

A Nova Zelândia é um grande exportador de gado e carne e tem uma população de cerca de 10 milhões de bovinos e 26 milhões de ovelhas. A agricultura e a pecuária nacional correspondem por cerca de metade das emissões totais do país, sendo 91% delas metano, gás do efeito estufa 80 vezes mais danoso ao ambiente do que o dióxido de carbono (CO2).

A indústria pecuária neozelandesa foio omitida do Esquema de Comércio de Emissões do país, um órgão regulador do governo que estabelece limites de emissões por setor.

“Nenhuma outra nação do mundo desenvolveu ainda um sistema de precificação e redução de emissões agrícolas, então nossos agricultores devem se beneficiar por serem pioneiros”, disse Ardern.

Os proprietários temem que a medida possa causar uma alta nos preços do setor e prejudique particularmente as cidades pequenas. Por meio de um comunicado, o presidente da agência de defesa rural Federated Farmers, Andrew Hoggard, disse que o governo “arrancará as entranhas das pequenas cidades da Nova Zelândia”.

No entanto, a proposta espera incentivar os agricultores e pecuaristas a reduzir as emissões sem impor custos prejudiciais. De acordo com o governo, a receita arrecadada será “reciclada de volta ao setor agrícola por meio de novas tecnologias, pesquisas e pagamentos de incentivo aos agricultores”.

Algumas delas, inclusive, já estão sendo testadas. Pesquisadores da empresa de laticínios Fonterra estão testando os efeitos do “Kowbucha”, um probiótico que prevê a redução dos arrotos emissores de metano. A tecnologia empresta seu nome da kombucha, um chá fermentado por bactérias e leveduras.

“Ao recompensar aqueles que agem para reduzir suas emissões, podemos apoiar mais proprietários a melhorar sua produtividade e lucratividade enquanto atingem as metas climáticas”, disse o ministro da Agricultura neozelandês, Damien O’Connor, nesta terça-feira.

A proposta seguirá agora para o processo de consulta, com término previsto para o próximo mês.

