No Egito, policial consegue segurar criança que caía do 3º andar

Um policial conseguiu segurar em plena queda um menino de 5 anos que havia despencado do terceiro andar de um prédio em Assiut, no Egito. Apenas o policial se feriu e precisou ser levado ao hospital. A criança não se machucou.

O Ministério do Interior do país divulgou o vídeo das câmeras de segurança do banco onde três policiais estavam no momento em que perceberam que o menino estava prestes a cair da sacada de um apartamento. Três policiais tentavam impedir que a criança se machucasse com auxílio de um tapete, mas quando viu que não funcionaria, um deles resolveu estender os braços e segurar o menino no momento exato em que ele caiu.

Em declaração, o ministério informou que a criança estava ilesa, mas um dos policiais havia se ferido e foi enviado para um hospital para tratamento. O vídeo foi divulgado para destacar a ação dos policiais que o ministério chamou de “heroica”.

Os três policiais foram homenageados pelo governador regional, Yasser El-Desouky, por seu “papel humano” ao salvar a vida do menino. O incidente aconteceu no dia 17 de fevereiro e não se sabe porque o menino teria caído da sacada.