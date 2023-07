Neve cai em Joanesburgo, na África do Sul, pela primeira vez em 11 anos

Pela primeira vez em mais de uma década, uma nevasca atingiu a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, na segunda-feira, 10. Apesar de outras regiões do país registrarem neve frequentemente nos meses de julho e agosto, a cidade recebeu o fenômeno pela última vez em 2012.

“Acontece uma vez a cada 10 anos ou mais. Não somos uma área com muita neve e isso ocorre em parte porque no inverno temos condições secas. Temos uma célula forte e de alta pressão e é por isso que não temos nenhuma ou muito pouca chuva nos meses de inverno. E assim não tem muita umidade no ar”, explicou a professora de geografia física da Universidade de Witwatersrand, Jennifer Fitchett, ao jornal sul-africano Times.

O incidente raro ocorre, então, como resultado do somatório entre aumento na umidade, temperaturas baixas e vento frio. Por não se tratar de um acontecimento meteorológico habitual, é improvável que a neve perdure por longos períodos. Antes da visita do fenômeno há 11 anos, Joanesburgo foi atingida por uma nevasca em 2007.

Apesar de inusitado, o episódio não poderia ser relacionado, no momento, às mudanças climáticas, segundo o meteorologista do Serviço Meteorológico da África do Sul, Wayne Venter.

Bem-vinda por parte dos moradores, a nevasca foi definida como “pura magia”, “agitada” e um “início de semana maravilhoso”, nas redes sociais. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Jennifer Banda disse que era “emocionante” ver a neve cair, já que estava grávida quando o último evento foi registrado.

Em contrapartida, os flocos de gelo podem trazer dor de cabeça para os residentes de Joanesburgo. O entregador Chenjerai Murape, ouvido pela Reuters, não conseguia ligar a motocicleta por causa da temperatura gélida. Sem o veículo, seu trabalho enfrentaria algumas dificuldades e estaria fadado a “chutar a moto o dia todo”.

Como alertado pelo serviço meteorológico sul-africano, a frente fria atingiu fortemente a província de Gauteng, que inclui Joanesburgo e a capital, Pretória.

