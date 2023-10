Navios de guerra dos EUA se aproximam de Israel após ataque do Hamas

Atualizado em 9 out 2023, 10h04 - Publicado em 9 out 2023, 10h03

O governo dos Estados Unidos comunicou nesta segunda-feira, 9, que tomou a decisão estratégica de transferir um porta-aviões, navios e jatos para o Mediterrâneo Oriental, em apoio a Israel após o ataque sem precedentes do grupo militante islâmico Hamas neste sábado 7. A Casa Branca, além disso, informou que fornecerá ao importante aliado no Oriente Médio equipamento e munições adicionais.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, informou que o porta-aviões USS Gerald R. Ford, um cruzador de mísseis e quatro destróieres estão a caminho da região, bem como aviões caça. Segundo ele, a Casa Branca enviará mais ajuda bélica a Israel será enviada nos próximos dias, e acrescentou que Washington está trabalhando para garantir que os inimigos de Israel não “tentem tirar vantagens” da situação.

O poderoso auxílio militar reflete as preocupações dos americanos de que o conflito entre Israel e o Hamas, que já acumula mais de 1.200 mortos, possa transbordar para outras partes da região. Em particular, teme-se que o poderoso movimento Hezbollah, do Líbano, se junte ao conflito. O grupo tem apoio do Irã, que também financia e arma o Hamas.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, expressou apoio ao ataque do Hamas, dizendo que Israel precisava ser responsabilizado por colocar a região em perigo. O grupo militantes islâmico, por sua vez, disse que a assistência de Teerã foi essencial para concretizar a investida, que contou com foguetes e drones e viu centenas de combatentes romperem as barreiras israelenses em torno da Faixa de Gaza.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos não encontraram provas de envolvimento direto do Irã, mas que a nação muçulmana tem ajudado o grupo sediado em Gaza há anos.

“O Hamas não seria o Hamas sem o apoio que obteve ao longo de muitos anos do Irã. Ainda não vimos provas diretas de que o Irã esteja por trás deste ataque específico. Mas o apoio ao longo de muitos anos é claro”, disse ele à televisão americana.

Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, neste domingo 8, o Irã negou envolvimento no ataque a Israel. O encontro em Nova York terminou sem consenso sobre o conflito, mas deve ser retomado nesta segunda-feira.

Todos os anos, os Estados Unidos enviam a Israel, um aliado próximo, bilhões de dólares em ajuda militar. Desde a Segunda Guerra Mundial, Israel é o maior beneficiário global da ajuda externa americana.

No sábado 7, o Hamas lançou um ataque surpresa com milhares de foguetes e enviou homens armados a Israel, gerando o maior conflito da região em décadas. No dia seguinte, o Estado judeu declarou formalmente guerra contra o grupo militante islâmico, informando que mais de 700 cidadãos israelenses foram mortas e 100 pessoas foram sequestradas. Já a Palestina afirma que, em Gaza, mais de 400 pessoas foram mortas devido a ataques aéreos de Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a invasão do Hamas de um “ataque terrível e sem precedentes”.

