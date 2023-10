Netanyahu conversa com Biden e líderes europeus sobre ataques do Hamas

8 out 2023, 14h51

Por Da Redação 8 out 2023, 14h51

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a conversar, neste domingo, 8, com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Os dois já haviam trocado telefonemas no sábado, 7, após o ataque do grupo islâmico Hamas a partir da Faixa de Gaza.

Nota divulgada pelo governo israelense afirma que Biden reforçou o total apoio ao Estado de Israel. No sábado, Biden já havia manifestado uma defesa “inabalável” ao país. Os Estados Unidos devem ajudar o país enviando equipamentos militares, como munições e caças.

Neste domingo, Netanyahu também conversou com outras lideranças, entre as quais o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak.

Também segundo nota divulgada pelo governo israelense, os quatro líderes expressaram apoio ao direito de Israel se defender conforme necessário.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu usar todo o poder bélico que tem à disposição para “vingar por este dia obscuro”.

Continua após a publicidade

Neste segundo dia de conflitos, são contabilizadas mais de 900 mortes, sendo 600 em Israel, 313 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. O Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil, fará uma reunião emergencial nesta tarde para discutir a situação.