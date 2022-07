Navio derrama 30 mil galões de óleo nas Bahamas

O primeiro-ministro interino das Bahamas, Chester Cooper, disse que na última terça-feira, 19, 30 mil galões de petróleo foram derramados no sudeste do arquipélago do Caribe.

Segundo a autoridade, o vazamento foi provocado pela distribuidora local Sun Oil, que estava descarregando combustível para a companhia de energia estatal. O desastre contaminou principalmente a área da baía do Exuma, famosa por suas praias de areia branca e águas azuis cristalinas.

These images show an aerial view of the oil spill in Exuma.

Acting Prime Minister Chester Cooper said the spill occurred as a vessel, The Arabian, contracted for Sun Oil, was offloading fuel to BPL in George Town. An estimated 30,000 gallons of oil has spilled.

📸 Reno Curling pic.twitter.com/WYUEJveHuM

— Nassau Guardian (@GuardianNassau) July 20, 2022