Não iremos embora; permaneceremos na nossa terra, diz presidente palestino

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, fez um apelo neste sábado, 21, pela libertação de prisioneiros na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas durante seu discurso de abertura na Cúpula da Paz na cidade do Cairo, no Egito, e afirmou: “não iremos embora. Permaneceremos em nossas terras”.

O discurso de Abbas, o mais esperado na primeira reunião desde que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vetou, com o voto dos Estados Unidos, a proposta brasileira de condenar os ataques terroristas do Hamas e instar Israel a acabar com o bloqueio à Gaza, ocorreu na esteira do anúncio do Ministério da Saúde palestino de que já são pelo menos 4.000 mortos e cerca de 14.000 feridos na Faixa de Guerra desde o início do conflito, em 7 de outubro. De acordo com a pasta, sete hospitais já foram desativados por impossibilidade de funcionamento e 37 médicos foram abatidos desde o início da guerra.

Representante do Brasil na Cúpula da Paz, o ministro de Relações Exteriores do Brasil Mauro Vieira disse neste sábado que “é chegado o momento de tomar medidas de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo de Gaza”. No Cairo, o chanceler afirmou que “a expectativa é que se crie uma consciência de que é chegado o momento de por um ponto final a esse derramamento de sangue e a essa guerra que, no fundo, afeta todo mundo”.

“Não é possível mais que continuem com uma carência absoluta de todos os víveres, de todos os bens de primeira necessidade, até de água. Precisamos discutir essa questão antes que a situação se transforme em um problema humanitário de maior volume ainda”, declarou ele.