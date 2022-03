‘Mundo deve reconhecer: Rússia se tornou estado terrorista’, diz Zelensky

Em um novo pronunciamento público nos primeiros minutos desta quinta-feira, 17, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu novas e mais duras sanções à Rússia, já que o pacote atual não impediu os invasores de continuar avançando. “A economia russa ainda é capaz de manter sua máquina militar”, disse Zelensky no vídeo publicado em suas redes sociais, horas depois de se dirigir ao Congresso dos EUA. “É por isso que são necessários novos pacotes de sanções contra a Rússia. O mundo deve finalmente reconhecer oficialmente que a Rússia se tornou um estado terrorista.”

Zelenskiy também confirmou que as forças russas lançaram uma bomba no Teatro Drama, da cidade de Mariupol. “Centenas de pessoas se abrigavam ali… O prédio foi destruído. O número de vítimas ainda é desconhecido”, disse o presidente ucraniano. Ele acrescentou que o ataque não é diferente do cerco nazista de Leningrado e prometeu aos soldados russos que deporem suas armas uma chance de sobreviver. “Ainda há uma oportunidade para cada soldado enviado ao território de nosso país, para cada um que não foi morto, ferido ou capturado”, disse, falando em russo.

O líder ucraniano confirmou que o prefeito de Melitopol, Ivan Fyodorov, foi libertado. Soldados russos o sequestraram em 11 de março e tentaram forçá-lo a colaborar. “Mas nosso homem resistiu. Ele não desistiu. Nós também resistiremos. Todos nós. Nós não estamos desistindo. Pois somos ucranianos e sempre defendemos nosso povo e o que é nosso”, completou.

O presidente também disse que os corredores humanitários não funcionaram na quarta-feira. “Os soldados russos não pararam de bombardear e não garantiram a segurança”, acrescentou. Apesar do ataque, Zelensky disse que mais de 6.000 pessoas, incluindo 2.000 mil crianças de Mariupol, conseguiram fugir para Berdyansk. “As tropas russas tentaram interromper o movimento. Eles abriram fogo de artilharia no trecho da estrada entre Vasylivka e Kamyanske, na região de Zaporizhia. Foi um milagre que ninguém morreu. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças”, disse ele.

Finalmente, Zelenskiy disse que os planos já estão em andamento para restaurar a Ucrânia após a guerra. “Prometo a todos os ucranianos que perderam sua casa ou apartamento como resultado do bombardeio, que o Estado reconstruirá tudo, disse ele. “Estou confiante de que seremos capazes de reconstruir nosso país rapidamente. Não importa quão grandes sejam as perdas… Será uma reconstrução histórica, um projeto que inspirará o mundo assim como nossa luta pela liberdade, nossa luta pela Ucrânia.”