Múcio revela ‘incômodo’ desde 8 de janeiro com atuação de Gonçalves Dias

Parte da comitiva brasileira que viajou a Portugal, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, afirmou nesta sexta-feira, 21, que a situação do general Gonçalves Dias à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estava “incômoda” desde o dia dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

“Desde o dia 8 de janeiro que ficou uma coisa incômoda e acho que agora chegou num ponto que não dava mais para continuar. Estive com ele ontem e torço para que isso termine em bom termo”, afirmou Múcio a repórteres em Lisboa.

+ Lula chega a Portugal e enfrentará protestos durante visita oficial

Apesar da demissão do ministro, Múcio defendeu a integridade de G Dias, como é conhecido o ex-ministro do GSI. “O G Dias é um homem de bem, sério, um dos melhores amigos do presidente da república, uma amizade construída em tempo de dificuldade, uma amizade de mais de 20 anos”, ressaltou.

Imagens de câmeras de segurança do circuito interno do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro divulgadas pela CNN Brasil mostram G Dias em meio aos invasores abrindo uma porta para que os golpistas saíssem das proximidades do gabinete presidencial. Depois da divulgação das imagens, pediu demissão do cargo.

Múcio também comentou as invasões do MST e criticou o grupo por prejudicarem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Acho que eles não estão ajudando. Não é uma coisa boa para o governo, porque não é uma coisa que a sociedade aceite”, afirmou.