Motorista avança contra 5 pessoas e mata 1 em São Francisco

Um motorista atropelou cinco pessoas em São Francisco, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, matando um e deixando outros gravemente feridos, antes de abandonar o local. Testemunhas também relataram que o homem tentou agredir as vítimas com um machado.

As cinco pessoas foram levadas ao hospital, mas a polícia informou pelo Twitter que uma delas morreu após o atropelamento na região do Central Waterfront, em São Francisco. A polícia ainda está procurando o motorista.

Ao menos três das outras vítimas tiveram ferimentos graves e correm risco de morrer, segundo a polícia. De acordo com testemunhas, o homem dirigia uma van.

Ainda não está claro o que pode ter motivado o motorista, mas segundo a imprensa americana o homem parecia estar discutindo e brigando fisicamente com as pessoas na rua quando decidiu entrar no veículo e avançar contra elas. A polícia não quis dar mais detalhes imediatamente.

Uma testemunha disse que o motorista saiu de dentro da van com um machado durante o conflito, antes de entrar novamente no veículo e jogá-lo em cima de pessoas na calçada, segundo uma afiliada da rede NBC em São Francisco.

Em um vídeo da NBC Bay Area, paramédicos e policiais são vistos acudindo uma pessoa deitada na calçada.

O acidente ocorreu em um bairro industrial, a poucos quilômetros do distrito financeiro da cidade.

(Com Reuters)