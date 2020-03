Mortes por coronavírus em todo o mundo ultrapassam 10.000

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou 10.000 nesta sexta-feira, 20, de acordo com a Universidade John Hopkins, que mantém um monitoramento em tempo real da pandemia de Covid-19. Globalmente, foram registrados mais de 246.000 casos da doença.

O país com o maior número de pacientes segue sendo a China, com 81.250 casos e 3.133 mortes. Em seguida estão a Itália, com 41.035 casos e 3.405 mortes, e o Irã, com 18.407 infectados e 1.284 óbitos.

O número de pessoas infectadas em todo o mundo ultrapassou os casos registrados de Covid-19 na China na segunda-feira 16, e nesta quinta-feira 19 o total de mortes na Itália excedeu o do país asiático. Acredita-se que a origem do novo coronavírus seja um mercado na cidade de Wuhan, considerada epicentro da pandemia. Pequim apontou no início do ano que o vírus fora transmitido de uma espécie animal para outra antes de contaminar os seres humanos.

Os números divulgados pela Universidade Johns Hopkins são atualizados mais rapidamente do que os dados oficiais divulgados diariamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o último relatório publicado pelo órgão nesta quinta-feira, foram registrados 209.839 casos em todo mundo, além de 8.778 mortes.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 621 casos confirmados do novo coronavírus. Ao todo, 7 pessoas morreram. O estado de São Paulo é o mais afetado pela doença, que já atinge todas as regiões brasileiras.