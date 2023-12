Morre deputado turco que sofreu infarto em discurso sobre guerra em Gaza

Um deputado da Turquia morreu nesta quinta-feira, 14, dois dias depois de sofrer um ataque cardíaco e desmaiar no parlamento, após um discurso em que criticou a política do governo em relação a Israel e a guerra em Gaza.

O ministro da Saúde do país, Fahrettin Koca, afirmou durante entrevista à televisão turca que Hasan Bitmez, 54 anos, do partido de oposição Felicity (Saadet), morreu no Hospital Municipal de Ancara.

Formado pela Universidade Al Azhar do Cairo, Bitmez foi presidente do Centro de Investigação da União Islâmica e já tinha trabalhado para organizações não-governamentais islâmicas. Ele era casado e pai de um filho.

Infarto no parlamento

A transmissão oficial do parlamento da Turquia capturou o momento, na terça-feira 12, em que Bitmez caiu no chão perante o pódio da casa legislativa.

Antes de desmaiar, ele havia criticado o Partido AKP, do presidente Tayyip Recep Erdogan, pelas relações comerciais entre Turquia e Israel, que seguiram inalteradas apesar da guerra na Faixa de Gaza e apesar das duras críticas do governo contra os bombardeios israelenses ao território palestino.

“Você permite que navios vão para Israel e descaradamente chama isso de comércio. Você é cúmplice de Israel”, disparou Bitmez em seu discurso depois de colocar uma faixa no pódio onde se lia: “Assassino Israel; colaborador do AKP”.

“Vocês têm o sangue dos palestinos em suas mãos, vocês são colaboradores. Vocês contribuem para cada bomba que Israel lança sobre Gaza”, continuou, durante debate sobre o orçamento do Ministério das Relações Exteriores para 2024.

Tentativa de resgate

Depois de terminar o discurso, Bitmez caiu repentinamente no chão. Outros parlamentares correram para ajudar.

O ministro da Saúde, Koca, afirmou mais tarde naquele dia que uma angiografia revelou que as duas principais veias do seu coração estavam completamente bloqueadas.

“Seu coração parou de bater, então ele foi ressuscitado no parlamento e transferido em 20 minutos para o hospital”, onde equipamentos médicos o mantiveram vivo, disse Koca na terça-feira.

Oposição

O pequeno partido islâmico Saadet juntou-se ao principal bloco de oposição que apoiou o adversário Kemal Kilicdaroglu nas eleições presidenciais de maio contra Erdogan, que saiu vencedor.

O acordo da aliança permitiu que deputados de Saadet, como Bitmez, ganhassem assentos no parlamento ao serem nomeados nas listas do CHP, principal partido da oposição.