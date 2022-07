Mísseis russos atingem centro da Ucrânia e matam 17 pessoas, diz Kiev Rússia nega atingir civis deliberadamente, apesar de Vinnytsia ficar a cerca de 200 km da capital Kiev e estar longe das linhas de frente no país Por Da Redação Atualizado em 14 jul 2022, 09h13 - Publicado em 14 jul 2022, 08h48

Mísseis russos atingiram a cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia, nesta quinta-feira, matando 17 pessoas, incluindo duas crianças, e ferindo dezenas, informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia.

Prédios residenciais e instalações administrativas e de escritórios sofreram “danos e destruição significativos”, segundo Kiev, em um ataque que os militares ucranianos disseram ter sido realizado com três mísseis Kalibr disparados de um submarino no Mar Negro.

Cerca de 90 pessoas procuraram atendimento médico e cerca de 50 delas estavam em estado grave após o ataque, que também destruiu um centro médico.

Vídeos mostram uma fumaça preta e espessa saindo de um prédio alto e sirenes tocando enquanto equipes de emergência corriam para o local.

Absolute devastation in #Vinnytsia, western Ukraine – #Putin's terrorist regime hit multiple civilian targets with rockets/missiles. Many dead, including children. pic.twitter.com/L7zxMbNCWH — Igor Sushko (@igorsushko) July 14, 2022

Fotografias postadas on-line pelo Serviço de Emergência do Estado mostraram fumaça cinza subindo mais tarde dos restos retorcidos de carros queimados e escombros fumegantes. Uma mostrava um carrinho de bebê abandonado e tombado na rua.

“O que é isso, senão um ato aberto de terrorismo?”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy em um canal do aplicativo de mensagens Telegram.

Continua após a publicidade

O Ministério da Defesa russo não comentou imediatamente o ataque a Vinnytsia. A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, ainda nega atacar civis deliberadamente.

+ Mais de 9 milhões de refugiados cruzaram a fronteira da Ucrânia

Vinnytsia fica a cerca de 200 km da capital ucraniana Kiev e está longe das principais linhas de frente no leste e sul da Ucrânia. O ataque com mísseis atingiu o estacionamento do prédio de escritórios “Yuvelirniy” de nove andares, informou o Serviço de Emergência do Estado.

“Infelizmente, provavelmente não há chance de encontrar alguém que tenha sobrevivido (sob os escombros)”, disse um alto funcionário do serviço de emergência regional à televisão ucraniana.

Em um comentário no Twitter, o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de cometer “outro crime de guerra”.

“Vamos julgar os criminosos de guerra russos por cada gota de sangue e lágrimas ucranianas”, escreveu ele.

+ Rússia e Ucrânia se encontram em Istambul para discutir grãos presos

A Rússia nega que suas forças tenham cometido crimes de guerra na Ucrânia. O Kremlin diz que está envolvido em uma “operação militar especial” para desmilitarizar a Ucrânia e erradicar o que considera nacionalistas perigosos. Kiev e seus aliados ocidentais rejeitam isso como um falso pretexto para uma guerra injustificada.