Ministro que se encontrou com Ivanka Trump testa positivo para coronavírus

O ministro do Interior da Austrália, Peter Dutton, recebeu um resultado positivo para seu exame de coronavírus nesta sexta-feira, 13. Na semana passada o político australiano se encontrou com Ivanka Trump, filha do presidente americano, Donald Trump, e com o secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr.

Dutton anunciou seu diagnóstico publicamente nesta sexta. O ministro afirmou que acordou com “temperatura alta e com a garganta dolorida” e foi imediatamente para o hospital.

Atualmente há 199 casos de coronavírus diagnosticados na Austrália, entre eles o do ator Tom Hanks e de sua mulher, Rita Wilson.

O ministro do Interior australiano havia se encontrado na última quinta-feira 5 com Ivanka Trump em Washington DC. Também participou da reunião sobre exploração sexual de menores o secretário de Justiça William Barr.

Continua após a publicidade

A possibilidade de Donald Trump estar com coronavírus tem preocupado os Estados Unidos. Além da proximidade de sua filha e de alguns membros de seu governo com Dutton, também discute-se a possibilidade do americano ter sido contaminado pelo secretário de Comunicação do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, que testou positivo para o Covid-19.

Durante o final de semana, Wajngarten se encontrou com Trump e com o vice-presidente americano Mike Pence na Flórida. Em suas redes sociais, o chefe da Secom compartilhou uma foto ao lado dos dois líderes. Wajngarten passa bem, mas está trabalhando em sua casa, em São Paulo.

A Casa Branca afirmou na quinta-feira 12 que Donald Trump e Pence não precisam fazer testes para o coronavírus, pois “quase não tiveram interações com o indivíduo” durante a estadia de Bolsonaro no clube de golfe na Flórida no fim de semana passado. O próprio presidente também afirmou não estar preocupado com a possibilidade de Bolsonaro ter sido contaminado.

O líder brasileiro foi testado e aguarda os resultados do exame. Sua família, incluindo a primeira dama Michelle e seus filhos, também fizeram o teste.