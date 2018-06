Ministra do Equador é eleita presidente da Assembleia Geral da ONU

A ministra de Relações Exteriores do Equador, Maria Fernanda Espinosa, foi eleita presidente da 73ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (05), em Nova York, nos Estados Unidos.

Espinosa, de 53 anos, será a quarta mulher a ocupar a presidência da Assembleia Geral em 73 anos. Três meses depois de anunciar sua candidatura, a experiente diplomata recebeu 128 votos dos 193 países que compõem a ONU.

O atual presidente do conselho, Miroslav Lajcak, da Eslováquia, anunciou os resultados e foi respondido com aplausos. “Francamente, 4 de 73 não é um recorde de se orgulhar, mas estou feliz que estejamos nos colocando no caminho certo”, disse após anunciar sua sucessora.

“Eu gostaria de prestar uma homenagem especial às mulheres que lutam todos os dias para ter acesso a empregos em igualdade de condições, mulheres e meninas vítimas de violência, meninas e adolescentes que exigem acesso a informações e educação de qualidade”, disse Espinosa. “Meu compromisso será sempre com elas.”

Temas como direitos humanos, igualdade, alterações climáticas, imigração segura e uma política de portas abertas para todos os Estados-Membros serão alguns dos elementos-chave do seu mandato.

(Com Estadão Conteúdo)