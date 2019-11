Milhares saem às ruas em ato que marca um mês de protestos no Chile

Milhares de pessoas voltaram às ruas do Chile nesta segunda-feira para celebrar o primeiro mês de manifestações e expressar desconfiança em relação à agenda social anunciada pelo governo e ao acordo parlamentar sobre uma nova Constituição.

A Praça Itália, o principal palco das revoltas e renomeada pelos manifestantes como “Praça Dignidade”, voltou a ser o epicentro de uma grande concentração que transcorreu de maneira pacífica, apesar de alguns embates isolados entre jovens e as forças de segurança.

“Continuamos protestando porque voltaram a rir de nós”, disse Clara Sánchez, de 50 anos, enquanto os manifestantes presentes na praça gritavam que o “Chile acordou”.

“As soluções que estão propondo não são reais, não são soluções a longo prazo. Sinto que são retoques”, acrescentou a universitária Carolina del Río.

Da revolta estudantil a convulsão social

O que começou sendo uma convocação de universitários chilenos para protestar contra o aumento do preço do metrô de Santiago se tornou uma revolta social diferente de tudo nas últimas três décadas. Sem líderes identificados, os manifestantes clamam por um modelo econômico mais justo.

“O Chile mudou nas últimas quatro semanas. Os chilenos mudaram, o governo mudou, todos mudamos. O pacto social sob o qual vivíamos rachou”, comentou no domingo o presidente, Sebastián Piñera, que no início da crise propôs uma série de medidas sociais ao Parlamento.

Reconhecendo pela primeira vez que houve abusos e uso excessivo da força por parte das forças de segurança, as quais prometeu punir, o mandatário também elogiou o acordo alcançado na sexta-feira pelas forças parlamentares para a convocação de um plebiscito em abril de 2020. A consulta perguntará se os cidadãos querem uma nova Constituição e qual órgão deveria redigi-la.

Os distúrbios resultantes dos protestos já deixaram 23 mortos – cinco deles por agentes – e 2.381 feridos hospitalizados, dos quais 222 sofreram graves lesões oculares, segundo o último balanço do estatal Instituto Nacional dos Direitos Humanos (INDH).

A policía chilena (Carabineros) informou que já realizou mais de 15 mil detenções desde 18 de outubro, das quais 4 mil correspondem a saques.

CIDH chega ao Chile

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ente da Organização dos Estados Americanos (OEA), começou nesta segunda-feira uma visita de vários dias ao país para investigar centenas de denúncias de abusos, torturas, violência sexual e homicídios por parte das forças de segurança. A CIDH se une assim a outros órgãos que também estão no país, como a Human Rights Watch (HRW) e a própria ONU.

O secretário executivo da CIDH, Paulo Abrão, se reuniu com o ministro da Justiça chileno, Hernán Larraín, com o presidente da Suprema Corte, Haroldo Brito, e com representantes de diversas organizações civis.

“A comissão foca principalmente nas condições futuras de afirmação do direito à justiça e reparação das vítimas de maneira que o funcionamento do sistema de justiça neste contexto é crucial”, disse Abrão.