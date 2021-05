Milhares de palestinos vão às ruas de Gaza comemorar cessar-fogo

Milhares de moradores da Faixa de Gaza foram às ruas da região na noite de quinta-feira (21) o para comemorar o cessar-fogo acertado entre Israel e o grupo Hamas.

A trégua acontece após forte pressão internacional pelo fim das hostilidades e foi negociada com ajuda do Egito. Iniciados há 11 dias, os conflitos causaram a morte de 232 palestinos, sendo 65 crianças, e 12 israelenses.

De acordo com agências de notícias internacionais, as celebrações aconteceram não só em Gaza, como também em Tel Aviv. A cidade israelense viveu dias de tensão após tornar-se alvo constante de foguetes disparados pelo Hamas.

Um dos líderes do Hamas afirmou à rede de televisão CNN que a trégua começou às 2 horas da madrugada do horário local.

Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou um comunicado sobre a interrupção dos bombardeios aéreos.

“O Gabinete de Segurança se reuniu esta noite. E aceitou unanimemente a recomendação de todas esferas de segurança – o Chefe do Estado-Maior, o chefe do Shin Bet, o Chefe do Mossad e o chefe do Conselho de Segurança Nacional – para aceitar o iniciativa egípcia para um cessar-fogo mútuo incondicional que entrará em vigor em uma hora a ser acordado mais tarde “, diz o comunicado.