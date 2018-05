Miguel Díaz-Canel chega à Venezuela em primeira viagem oficial

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chegou nesta quarta-feira (30) à Venezuela, na sua primeira visita oficial desde que assumiu o cargo, para participar de uma série de atividades, incluindo uma reunião com o presidente Nicolás Maduro.

Segundo mensagem compartilhada pelo Ministério de Relações Exteriores da Venezuela no Twitter, Díaz-Canel desembarcou em Caracas com sua esposa, Lis Cuesta. O presidente cubano foi recebido pelo vice-presidente, Tareck El Aissami, e pelo chanceler venezuelano, Jorge Arreaza.

Ao chegar, ele disse estar muito feliz e indicou que trouxe ao país uma mensagem “fraterna e solidária do general de Exército Raúl Castro para o presidente Nicolás Maduro e também para a união cívico-militar da Venezuela”.

Díaz-Canel já visitou o Panteão Nacional e o Quartel da Montanha, onde foi enterrado o presidente Hugo Chávez. Também discursou para a Assembleia Nacional Constituinte, no Palácio Federal Legislativo, e conheceu a Praça Bolívar, onde se encontrou com médicos da missão cubana na Venezuela.

Pdte. Díaz-Canel: Estamos hoy en Caracas cuna del Libertador, donde nos enfocaremos en todo lo que es el desarrollo sostenible para cumplir con la ideas de Bolívar y expresar todo nuestro apoyo a Venezuela#HermandadCubaVenezuela pic.twitter.com/7tK3LHvdYB — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) May 30, 2018

Segundo o Ministério da Comunicação da Venezuela, o cubano também deve participar de uma reunião com Maduro no palácio presidencial de Miraflores.

Pelo Twitter, a Chancelaria da Venezuela tem registrado cada passo de Díaz-Canel em Caracas, com fotos e algumas citações do presidente sobre o chavismo e as relações bilaterais entre as duas nações.

Pdte de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel realiza recorrido por la Plaza Bolívar en Caracas, y rinde honores a nuestro Libertador Simón Bolívar #HermandadCubaVenezuela pic.twitter.com/Sz6oImCHAw — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) May 30, 2018

Venezuela e Cuba mantêm uma estreita aliança político-econômica que começou com os já falecidos governantes Fidel Castro e Hugo Chávez. O governo cubano também foi um dos poucos a reconhecer a legitimidade das eleições presidenciais que confirmaram o segundo mandato de Maduro.

Díaz-Canel tomou posse como presidente em abril, após ser indicado por Raúl Castro e eleito pela Assembleia Nacional de Cuba. A troca de poder foi simbólica para o país, que era governado pela família Castro desde 1976.

(Com EFE)