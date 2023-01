México proíbe cigarros em todos os locais públicos

O México colocou em vigor no domingo 15 uma das leis contra cigarros mais rigorosas do mundo, decretando a proibição completa de tabaco em todos os locais públicos.

Em 2008, o governo mexicano criou espaços livres de fumo em bares, restaurantes e locais de trabalho. Agora, a legislação foi estendida para uma proibição total em todos os espaços públicos como hotéis, parques, praias e restaurantes. Vapes e cigarros eletrônicos estão sujeitos a estas novas restrições, principalmente em ambientes fechados.

A Organização Pan-Americana de Saúde aplaudiu a nova medida adotada pelo governo mexicano. De acordo com a organização, o uso do tabaco é a causa individual de morte mais evitável no mundo e é responsável por quase um milhão de mortes na América por ano, seja por consumo direto ou exposição ao fumo passivo.

Alguns fumantes ficaram insatisfeitos com a nova legislação, principalmente porque só poderão fumar em casa ou em outras residências particulares. Outros levantaram questões sobre os aspectos práticos da aplicação da lei, já que muitos temem que alguns policiais utilizem isso como pretexto para aceitar subornos.

Diversos outros países latino-americanos também aprovaram medidas para criar espaços públicos livres de fumo. Na Argentina e no Uruguai, por exemplo, existem lugares específicos para o fumo. Já no Paraguai, ficou proibido fumar tabaco ou cigarro eletrônico em espaços públicos fechados ou locais abertos lotados.

No entanto, o decreto aprovado pelo México é considerado o mais robusto e abrangente de todo continente, tornando-se uma das mais rigorosas do mundo. Outra legislação severa foi apresentada na Nova Zelândia, que colocou em vigor uma lei que aumentava gradualmente a idade mínima para comprar produtos com tabaco. Assim, jovens nascidos depois de 2009 nunca poderão fumar.

