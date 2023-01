Na Espanha, empresas de cigarro serão obrigadas a limpar bitucas das ruas

O governo da Espanha anunciou nesta terça-feira, 3, que empresas de tabaco serão obrigadas a pagar a conta pela limpeza de milhões de bitucas de cigarro que os fumantes descartam todos os anos nas ruas do país, parte de novas regulamentações ambientais da gestão.

A decisão, que entra em vigor na próxima sexta-feira, 6, está dentro de um pacote de medidas para reduzir o desperdício e aumentar a reciclagem. Além das bitucas de cigarro, ele inclui a proibição de talheres e pratos de plástico de uso único, cotonetes, copos e canudos de plástico, além de reduzir as embalagens plásticas de alimentos.

A lei está em alinhamento com as novas diretrizes da União Europeia, que limitam plásticos de uso único e que responsabilizam poluidores. Os fabricantes de cigarro também serão responsáveis por educar o seu público a não descartar as bitucas em locais públicos.

Apesar do anúncio, ainda não está claro de que forma as empresas realizarão a tarefa, ou quanto ela custará. No entanto, estimativas feitas por um estudo apontou que uma operação deste tamanho precisará da contribuição de 12 a 21 euros por cidadão por ano (R$ 68,5 a R$120), totalizando até um bilhão de euros (R$ 5,7 bilhões).

Recentemente, o governo catalão propôs a introdução de um esquema pelo qual as bitucas de cigarro poderiam ser trocadas por 0,20 centavos de euro cada (R$ 1,15), valor que seria descontado no preço final do maço de cigarro. O esquema, porém, ainda não foi introduzido.

Uma das possibilidades cogitadas é de que as empresas de tabaco repassem o custo para o consumidor, criando um incentivo para o abandono do hábito. Na Espanha, cerca de 22% da população é fumante (16,4% das mulheres e 23,3% dos homens), valor quase 4% maior do que a média da União Europeia – 18,4%.

Apesar do alto número de fumantes, principalmente entre os mais jovens, há um consenso popular a favor de restrições ao fumo em locais públicos. Uma pesquisa recente apontou que 85% dos espanhóis são a favor de mais restrições, com 72% apoiando a proibição de fumar nos terraços de bares e restaurantes.

A bituca de cigarro leva cerca de 10 anos para se decompor e emite substâncias tóxicas no processo, como arsênico e chumbo. De acordo com a organização Ocean Conservancy, elas são a causa mais comum de poluição marinha: cerca de 5 bilhões de bitucas são descartadas no oceano por ano.

O alto número fez com que as autoridades de saúde pública da Espanha tomassem providências para mudar a situação. Em Barcelona, por exemplo, o governo proibiu o fumo em todas as 10 praias da cidade e cerca de 500 em todo o país foram declaradas livres de tabagismo.