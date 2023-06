Metade da população dos EUA enfrenta calor sufocante e má qualidade do ar

Metade da população dos Estados Unidos foi alertada nesta sexta-feira, 30, a tomar precauções quando estiver ao ar livre devido a uma uma onda de calor implacável ou à má qualidade do ar causada por incêndios florestais no Canadá. O comunicado do Serviço Nacional de Meteorologia americano foi feito antes do grande feriado americano de 4 de julho.

De acordo com o serviço meteorológico, cerca de 80 milhões de pessoas que vivem na Califórnia, no extremo sul e no baixo vale do Mississippi estavam sob alertas de calor excessivo e avisos de calor durante o dia e no fim de semana. São esperados que os índices de calor ultrapassem 38 graus Celsius em muitas partes da Califórnia e nas duas regiões na sexta-feira.

Nessas regiões, os meteorologistas indicaram que as pessoas não participem de atividades extenuantes ao ar livre, especialmente no meio do dia, e bebam bastante água.

Ao norte, no meio-oeste e no leste, outros 100 milhões de americanos enfrentaram outro dia de céu esfumaçado e alertas de má qualidade do ar devido a incêndios florestais no Canadá. O serviço meteorológico disse que os indivíduos, especialmente aqueles que são jovens e idosos que sofrem de problemas respiratórios, devem considerar limitar atividades extenuantes ao ar livre nessas áreas.

De acordo com o IQAir.com, que rastreia a poluição do ar global, Nova York e Washington tiveram a segunda e terceira pior qualidade do ar de todas as cidades do mundo.

Além disso, algumas pessoas no leste de Illinois e no oeste de Indiana enfrentaram um dia quente e úmido de qualidade do ar comprometida sem eletricidade depois que fortes tempestades na noite da última quinta-feira, 28, derrubaram linhas de energia e árvores. De acordo com o Poweroutage.us, responsável por rastrear interrupções nos EUA, cerca de 280.000 residências e empresas na área estavam sem energia na manhã de sexta-feira.

