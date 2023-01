Mesmo sem reciprocidade, príncipe Harry diz querer pai e irmão ‘de volta’

Apesar de já estar relativamente acostumado a criar turbulências dentro do Palácio de Buckingham, o príncipe Harry deu novas entrevistas que podem gerar ainda mais atritos dentro da família real. Depois de renunciar, em 2020, suas funções reais e se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Harry conversou com a emissora americana CBS News e a britânica ITV, que já divulgaram alguns trechos.

As entrevistas completas vão ao ar no próximo domingo, 8, dois dias antes do lançamento de sua biografia. Em um dos trechos divulgados pela ITV, Harry comentou sobre seu relacionamento conturbado com o pai, o rei Charles III, e o irmão, o príncipe William, dizendo que gostaria de tê-los “de volta”, apesar de não ver reciprocidade na vontade de se reconciliar.

Já o programa “60 minutes”, da CBS, publicou uma parte em que Harry acusa o palácio de não proteger sua família da mesma forma que protege outros membros da família real. Na mesma entrevista, o príncipe afirma que “silêncio é traição”, após se referir sobre o suposto fracasso do Palácio de Buckingham em defendê-lo antes de deixar de ser membro da realeza.

“Então, quando nos dizem nos últimos seis anos, ‘não podemos fazer uma declaração para protegê-lo’, mas você faz isso por outros membros da família, chega um ponto em que o silêncio é uma traição”, declarou Harry para o jornalista Anderson Cooper.

Em uma série de clipes cortados e sem perguntas, Harry disse que “nunca precisou ser assim” e acrescentou que quer “uma família, e não uma instituição”. Ele ainda comentou que acredita ser “melhor nos manter de alguma forma como vilões”.

De acordo com a ITV, a entrevista feita pelo jornalista Tom Bradby, vai entrar em profundidade sobre assuntos e detalhes sobre sua vida dentro e fora da família real. Bradby, que conhece Harry há mais de 20 anos, também estava por trás da entrevista durante a viagem de Harry e Meghan para África do Sul em 2019, quando a ex-atriz falou sobre o impacto da pressão que sofria.

O Palácio de Buckingham não quis comentar sobre nenhum dos trechos divulgados. A entrevista ocorreu semanas após o lançamento do documentário chamado “Harry & Meghan”, que quebrou recordes de audiência. A série inclui imagens pessoais filmadas pelo casal e relatos sobre a vida dentro da família real, como alegações sobre o príncipe William gritando com o irmão.

Na série, ele também alega que o estresse ao qual sua esposa foi submetida durante uma batalha legal contra o tabloide Mail on Sunday fez com que ela sofresse um aborto espontâneo.