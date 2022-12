Disputa com tabloides causou aborto espontâneo de Meghan, diz Harry

O príncipe Harry do Reino Unido alegou que o estresse a que sua esposa, Meghan Markle, foi submetida durante uma batalha legal contra o tabloide Mail on Sunday fez com que ela sofresse um aborto espontâneo. A acusação foi feita nos últimos três episódios da nova série documental da Netflix, “Harry & Meghan”.

“Acredito que minha esposa sofreu um aborto espontâneo por causa do que o Mail fez. Eu assisti a coisa toda. Agora, claro que não sabemos com certeza que o aborto espontâneo foi causado por isso”, disse ele.

“Mas tendo em mente o estresse que causou, a falta de sono e o momento da gravidez – de quantas semanas ela estava – posso dizer, pelo que vi, que o aborto foi devido ao que eles estavam tentando fazer com ela”, acrescentou.

Harry também revelou que seu irmão, o príncipe William, gritou com ele durante a cúpula de Sandringham, em janeiro de 2020, incidente que levou o casal a deixar o Reino Unido e os deveres reais.

As guerras palacianas deixaram o príncipe com o “coração partido”, disse ele. O duque de Sussex sugeriu que o gabinete do príncipe William agiu deliberadamente contra ele e Meghan, apesar da promessa que os irmãos fizeram de não imitar as mesmas táticas supostamente usadas pelo gabinete de seu pai, o rei Charles III.

As alegações foram ao ar enquanto membros da família real se preparavam para comparecer ao serviço religioso de Kate Middleton, a princesa de Gales, na Abadia de Westminster, em Londres, nesta quinta-feira, 15. O Palácio de Buckingham, segundo a Netflix, se recusou a comentar sobre o caso.

O duque de Sussex também afirmou que os problemas com Buckingham começaram quando Meghan começou a receber mais atenção da mídia do que outros membros da realeza.

“O problema é quando alguém rouba os holofotes ou fazendo o trabalho melhor do que a pessoa que nasceu para fazer isso. Isso incomoda as pessoas”, disse Harry. O príncipe ressaltou que a relação entre a imprensa e a realeza era um “jogo sujo”, e Meghan falou que pensou em suicídio após uma enxurrada de reportagens negativas da imprensa.

Harry continuou: “Meu pai me disse: ‘Querido garoto, você não pode enfrentar a mídia. A mídia sempre será a mídia.’ Eu respondi: ‘Discordo fundamentalmente’. Prefiro muito mais ser destruído na imprensa do que entrar nesse jogo.”

Além disso, ele negou ter “surpreendido” a falecida rainha Elizabeth II ao anunciar os planos do casal de se mudar para o Canadá e acusou “A Firma” – apelido da falecida princesa Diana para a família real – de vazar uma carta sobre seus planos para a imprensa.