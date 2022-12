Príncipe William surge como vilão em documentário de Harry & Meghan

A nova leva de episódios da série documental Harry & Meghan chegou à Netflix nessa quinta-feira, 15, e entregou ao público muita lavagem de roupa suja. A segunda e última parte da produção dá destaque para o afastamento de Harry e Meghan da família real — nesse processo, o Príncipe William, irmão mais velho de Harry e agora primeiro na linha de sucessão ao trono, surge como uma espécie de vilão da história.

Em uma passagem do programa, Harry relembra a reunião em Sandringham que culminou com a decisão de deixar a realeza, em janeiro de 2020, e acusa o irmão de ter gritado com ele. “Foi aterrorizante ver meu irmão gritando para mim e meu pai falando coisas que simplesmente não eram verdade”, acusa ele.

O príncipe também afirmou que as intrigas familiares o deixaram de coração partido, especialmente pelo irmão ter se voltado contra ele e Meghan para defender “a instituição”. “Parte disso eu entendo. É a herança dele, então, até certo ponto, está arraigado nele que parte de sua responsabilidade é garantir a sobrevivência e a continuação desta instituição”, analisou Harry, que descreveu “o racha” com o irmão como a parte mais triste de todo o processo.

A desavença, no entanto, não ficou apenas entre os dois. Em uma revelação espantosa, Harry afirma que, assim que saiu da reunião, ficou sabendo que o palácio havia divulgado um comunicado assinado por ele e William negando rumores de que o primogênito de Charles teria sido o motivo do afastamento do casal da realeza. “Ninguém pediu permissão para colocar o meu nome naquilo. Eu contei para Meghan e ela desabou em lágrimas porque em apenas quatro horas eles ficarem felizes em mentir para proteger o meu irmão, e em três anos eles nunca estiveram dispostos a contar a verdade para nos proteger”, disparou o caçula de Diana.

Harry ainda relembrou a relação da família real com a mídia, e disse que é comum que a assessoria de membros negociem com a imprensa para abafar histórias dando a eles informações sobre outros membros. “William e eu vimos o que aconteceu no escritório do nosso pai, e concordamos que nunca deixaríamos isso acontecer conosco”, contou ele. “Eu preferia ser destruído pela imprensa do que jogar esse jogo… ver a equipe do meu irmão copiar as coisas que prometemos nunca fazer foi de partir o coração”, acusa ele.