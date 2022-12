Série documental de Harry e Meghan bate recorde histórico na Netflix

A série documental Harry & Meghan, focada na vida do príncipe britânico e da esposa Mehan Markle, acumulou mais tempo de exibição na plataforma em uma semana do que qualquer outro documentário da plataforma, estabelecendo-se como a melhor estreia de um documentário na história da Netflix. Segundo a plataforma, os três primeiros episódios de Harry & Meghan registraram 81,5 milhões de horas exibidas, e mais de 28 milhões de famílias assistiram a pelo menos uma parte da produção.

No geral, o programa focado no casal foi a segunda série em inglês mais assistida na Netflix globalmente na última semana, entre 5 e 11 de dezembro, atrás apenas de Wandinha. Na comparação com a série da família Addams, no entanto, a produção perde de lavada: mesmo em sua terceira semana de exibição, a série protagonizada por Jenna Ortega conquistou mais 269,6 milhões de horas consumidas pelos assinantes, se mantendo no topo do ranking de produções mais vistas da plataforma mundialmente.

A segunda parte da produção documental chega à plataforma nesta quinta-feira, 14, e promete colocar mais lenha na fogueira. Em um teaser divulgado essa semana, Harry acusa a realeza de mentir para proteger o Príncipe William, seu irmão mais velho e herdeiro do trono, e Meghan relata que estava sendo “servida como comida aos lobos”.

Confira: