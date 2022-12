Príncipe Harry compara Meghan a Diana e critica ‘preconceito’ da realeza

Na série documental da Netflix que estreia nesta quinta-feira, 8, o príncipe Harry e sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, disseram que há um “preconceito inconsciente” dentro da família real, defendendo sua decisão de deixar a instituição. As revelações da série ameaçam distanciar ainda mais o casal do Palácio de Buckingham.

Os três primeiros episódios do projeto, intitulado “Harry & Meghan”, foram lançados nesta quinta-feira, após meses de especulação de que o casal iria estrelar uma série reveladora. Eles detalham o romance inicial do casal e a primeira exposição de Meghan às estruturas e exigências da vida real, bem como a infância de Harry, o desafio de viver sob o escrutínio dos tabloides britânicos e a morte de sua mãe, Diana, Princesa de Gales.

Harry acusou a família real de ter um “preconceito inconsciente”, que os cegou para as dificuldades que ele e Meghan enfrentaram nos anos antes de deixarem os deveres reais.

Os palácios de Buckingham e Kensington provavelmente estarão preparados para as consequências da série, depois de tensões constantes entre Harry e seu pai, o rei Charles III, e o irmão, o príncipe William.

Após o casal deixar Buckingham, em março de 2020, Harry disse que ficou “genuinamente preocupado com a segurança de minha família”, atacando a intrusão da mídia. “Ninguém conhece essa verdade completa”, afirmou, completando que considera seu “dever” “descobrir essa exploração e suborno que acontece na mídia”.

“Meu rosto estava em toda parte, minha vida estava em toda parte, os tabloides haviam dominado tudo”, disse Meghan sobre seus primeiros encontros com a imprensa.

Harry também comparou Meghan a sua mãe, a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em 1997. “Muito do que Meghan é tão parecido com minha mãe. Ela tem a mesma confiança, esse calor”, disse ele no primeiro episódio.

Segundo Harry, embora tenha reconhecido certa reticência sobre a maneira como se afastou da cúpula da realeza, ele tomou a decisão porque sentia que precisava proteger a sua esposa, “especialmente depois do que aconteceu com minha mãe”, continuou Harry.

Além disso, o casal já havia falado sobre as restrições impostas a eles enquanto membros da família real, e essa frustração ressurgiu repetidamente no documentário. Meghan descreveu seu anúncio de noivado em 2017 como um “reality show orquestrado”. E falando sobre o fascínio inicial da mídia pela então namorada do príncipe, Harry disse que membros da família real não os acolheram.

“Muitos da família passaram por tudo pelo que ela estava passando, então [encaravam isso] quase como um rito de passagem”, disse Harry. “Se minha esposa teve que passar por isso, por que sua namorada deveria ser tratada de maneira diferente? Por que você deve receber tratamento especial? Por que ela deveria ser protegida?”, disse ele, parafraseando argumentos que escutou.

“Eu disse que a diferença aqui é o elemento racial”, acrescentou Harry. “Estes são os esqueletos no armário que freqeentemente fazem uma aparição indesejável na vida diária desta família.”

“Existe um preconceito inconsciente – na verdade, não é culpa de ninguém”, continuou. “Mas uma vez que tenha sido apontado ou identificado dentro de você, você precisa corrigi-lo ”, disse. Harry comentou, também, que ele não casou com alguém que se “encaixasse no molde” almejado pela família real, diferente de outros membros do clã (sem especificar quais).

“Lembro-me de pensar: como posso encontrar alguém disposto e capaz de suportar toda a bagagem que vem de estar comigo?”, disse.

Mais três episódios devem ser lançados na próxima semana. As entrevistas foram concluídas em agosto, um mês antes da morte da rainha, de acordo com a série.