O que novo caso de racismo diz sobre a atual Família Real

A vida não anda fácil para lady Susan Hussey, 83 anos, dama de companhia da rainha Elizabeth por mais de seis décadas. Depois de perder a amiga e o emprego — que, para piorar, foi extinto na corte do rei Charles III —, lady Susan acomodou-se em uma função simbólica no Palácio de Buckingham, que lhe dava acesso às recepções reais. Não durou muito no cargo. Puxando papo com Ngozi Fulani, que comanda uma ONG em Londres e gosta de usar cabelo e trajes à moda africana, lady Susan não acreditou que a interlocutora fosse inglesa e insistiu em perguntar “de que parte da África” ela procedia. Fulani relatou o encontro nas redes sociais. O palácio, mais do que depressa, condenou “os comentários lamentáveis e profundamente repreensíveis” e dispensou de vez os serviços dela. Em tempos de lançamento de livro e série do casal-problema Meghan e Harry, todo o cuidado é pouco.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819