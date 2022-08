Mesmo entre controvérsias, líder da Câmara dos EUA deve visitar Taiwan

A líder da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, deve visitar Taiwan como parte de sua turnê pela Ásia, disseram nesta segunda-feira, 1, altos funcionário do governo taiwanês e americano. A visita deve ocorrer apesar das advertências do governo chinês – e também da Casa Branca, que está preocupada justamente com a resposta da China.

Pelosi seria a primeira líder da Câmara americana a visitar Taiwan em 25 anos. A parada não está atualmente no itinerário público da viagem, e ocorre em um momento em que as relações entre Estados Unidos e China já estão tensas.

A emissora americana CNN disse que a política deve passar a noite em Taiwan, citando uma autoridade taiwanesa, mas ainda não está claro qual dia Pelosi chegará a Taipei. Segundo autoridades do governo americano, o Departamento de Defesa vai monitorar qualquer movimento chinês na região 24 horas por dia e garantir a segurança de Pelosi.

Taiwan é uma ilha autônoma que a China reivindica como parte de seu território, e seu status é uma das maiores controvérsias na relação do gigante asiático com os Estados Unidos. O presidente Joe Biden e seu colega chinês Xi Jinping discutiram o assunto em um telefonema de mais duas horas na quinta-feira 28, quando Xi afirmou que “aqueles que brincam com fogo perecerão”.

No mês passado, Biden disse que os militares americanos se opuseram à visita de Pelosi a Taiwan. Depois, a Casa Branca afirmou que cabe à líder da Câmara decidir para onde ela viaja. Mesmo assim, funcionários do governo – inclusive secretário de Defesa Lloyd Austin – reuniram-se com Pelosi e sua equipe para explicar os riscos de uma visita a Taiwan.

O governo toma cuidado extra com a segurança dela porque a líder da Câmara está na linha de sucessão presidencial. Além disso, o momento da viagem é particularmente tenso, porque Xi está começando a campanha para buscar um terceiro mandato no Partido Comunista Chinês e deve aumentar suas demonstrações de força nas próximas semanas.

+ China ameaça tomar ‘medidas severas’ se autoridade dos EUA visitar Taiwan

Os Estados Unidos temem que a China pode estar confundindo a visita de Pelosi com uma visita oficial do governo, já que ela e Biden são ambos do Partido Democrata. Isso pode levar a um mal-entendido sobre o significado de sua parada em Taiwan.

Pelosi é uma crítica enérgica do Partido Comunista Chinês. Nos últimos anos, ela expressou apoio aos protestos pró-democracia em Hong Kong e se encontrou com dissidentes pró-democracia e com o Dalai Lama – o líder espiritual tibetano exilado que continua sendo uma pedra no sapato do governo chinês.