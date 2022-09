Melania achou que ‘Trump estava fazendo asneira’ em relação à Covid

A esposa do ex-presidente Donald Trump, Melania Trump, ficou “abalada com o coronavírus e convencida de que Trump estava fazendo asneira”, de acordo com um livro do correspondente do New York Times na Casa Branca, Peter Baker, e da redatora da New Yorker, Susan Glasser, que será publicado na terça-feira, 20.

Em um telefonema com o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, que manteve laços com a Casa Branca apesar das críticas ocasionais a Trump, Melania procurou ajuda para convencer o marido a levar a pandemia mais a sério.

“‘Você está estragando tudo’, ela se lembra de ter dito ao marido”, escrevem os autores. “‘Isto é sério. Vai ser muito ruim, e você precisa levar isso mais a sério do que está levando'”.

“‘Você se preocupa demais'”, ela se lembrou dele dizendo. “‘Esqueça.'”

O livro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021” mostra que a instabilidade do governo Trump levou muitos de seus conselheiros sêniores a se preocuparem com o destino do país. A reportagem para o livro incluiu duas entrevistas com o ex-presidente em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida.

Baker e Glasser escrevem que muitos dos medos conhecidos sobre a presidência de Trump estavam de fato mais próximos da realidade do que pensado anteriormente, levando a tentativas generalizadas entre aqueles que trabalharam para ele de evitar um desastre.

As revelações também podem prever como será o novo mandato de Trump caso retorne à Casa Branca em 2025. Segundo a emissora americana CNN, ele pode anunciar uma candidatura presidencial após as eleições de meio de mandato, em novembro. Mas, como Trump disse a Baker e Glasser, Mike Pence não será mais seu vice na chapa.

“Seria totalmente inapropriado”, disse Trump. “Mike cometeu suicídio político.”

O livro descreve ainda preocupações profundas da equipe de segurança nacional de Trump. Um funcionário do governo disse a ele, antes da eleição de 2020 que, se ele perdesse, deveria atacar o programa nuclear do Irã.

As tensões com o Irã chegaram, inclusive, a Mar-a-Lago. Trump disse a convidados em uma festa em 2020 que ia sair mais cedo para retornar a Washington por temores de que o Irã pudesse estar tentando assassiná-lo para vingar o assassinato do principal general do país pelos Estados Unidos, um ano antes.

As preocupações com o comportamento de Trump no cenário mundial começaram quase assim que ele assumiu o cargo. Mais do que simplesmente um rancor passageiro, o desejo de Trump de retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi um esforço “muito mais sério do que as pessoas imaginavam”, disse um alto funcionário da Casa Branca.

Após uma reunião em 2018 com o presidente russo, Vladimir Putin – após a qual Trump se aliou a Moscou sobre as agências de inteligência dos Estados Unidos que determinaram que a Rússia tentou interferir nas eleições de 2016 – o principal funcionário da inteligência dos Estados Unidos ficou se perguntando quais eram os reais motivos de Trump.

“Nunca consegui chegar a uma conclusão. Isso levantou a questão na mente de todos: o que Putin tem que leva [Trump] a fazer algo que mina sua credibilidade?”, disse Dan Coats, o então diretor de inteligência nacional.

E uma fixação em comprar a Groenlândia da Dinamarca foi muito mais profunda do que o divulgado anteriormente, inspirada nos primeiros dias da presidência de Trump por um amigo rico de Nova York, herdeiro de um império de cosméticos, Ron Lauder.

“Eu disse: ‘Por que não temos isso?’ Você dá uma olhada em um mapa. Eu sou um promotor imobiliário, eu olho para uma esquina, eu digo: ‘Eu tenho que comprar aquela loja para o prédio que estou construindo’. Não é tão diferente “, disse Trump.