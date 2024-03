Meio bilhão de dólares: a crise financeira de Trump por reveses jurídicos

O ex-presidente americano Donald Trump chegou ao poder, em 2016, tendo construído a imagem de um gestor econômico bem-sucedido e homem de negócios implacável. Na corrida pela Casa Branca deste ano, porém, o republicano não está mergulhado apenas em batalhas jurídicas, mas também numa crise financeira gerada por suas já emitidas condenações em tribunais. Ele tem o final de março para pagar cerca de meio bilhão de dólares (quase R$ 2,5 bilhões), para cobrir duas sentenças separadas.

Os prazos para o pagamento estão distribuídos nas próximas três semanas – e podem gerar grandes dívidas para o provável candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.

Além do possível endividamento com um banco, doador ou alguma outra fonte de capital, Trump ainda terá que arcar com os custos advocatícios e dos julgamentos criminais que ele está enfrentando.

Sentença por difamação

Em seu primeiro prazo, Trump tem até segunda-feira, 11 de março, para transferir US$ 83,3 milhões (R$ 414,6 milhões) à escritora E. Jean Carroll, valor de indenização estipulado pelo julgamento que concluiu que o ex-presidente a difamou quando negou suas alegações de estupro contra ele.

Continua após a publicidade

O republicano alegou que o valor a ser pago é excessivo e deveria ser reduzido pelo juiz Lewis Kaplan ou por um tribunal federal de apelações. Ele tentou negociar o pagamento da dívida para até 30 dias depois da decisão de Kaplan, mas o pedido não foi acatado.

Após a tentativa frustrada de reduzir o valor da indenização, Trump disse que precisaria arrecadar US$ 91,63 milhões (R$ 456 milhões), montante que inclui a fiança de 110% do julgamento exigida pelo tribunal distrital. Ele transferiu o valor ao tribunal nesta sexta-feira, 8.

Sentença por fraude civil

O segundo prazo é segunda-feira, 25 de março, quando Trump deverá pagar um valor de US$ 454 milhões (R$ 2,26 bilhões) ao estado de Nova York após ter sido condenado de fraude civil pela procuradora-geral do estado.

Continua após a publicidade

O empresário propôs um valor menor, de US$ 100 milhões (R$ 497,8 milhões), e recorreu à um pedido de emergência para suspender ou pausar o prazo, mas o pedido foi negado por um juiz do tribunal de apelações. A moção para adiar a transferência até que Trump apele do veredicto está nas mãos de um painel de juízes, que devem chegar a uma decisão até o final de março.

Enquanto o montante não é pago, porém, os juros da fiança estão acumulando a uma taxa de cerca de US$ 115 mil (R$ 572,5 mil) por dia desde o final do julgamento.

Também em 25 de março, começa o primeiro julgamento criminal contra Trump (os dois anteriores foram na esfera civil). Ele é acusado de tentar encobrir pagamentos secretos à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido um caso extraconjugal, para impedir que o escândalo viesse à tona enquanto ele concorria à Presidência pela primeira vez, em 2016. Trump se declarou inocente em todos os casos.