Meghan Markle participa de primeiro evento com rainha Elizabeth

A noiva norte-americana do príncipe Harry, Meghan Markle, participou nesta segunda-feira de seu primeiro compromisso real oficial ao lado da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, desde que o casal anunciou o noivado no ano passado.

Markle acompanhou o futuro marido e outros membros da realeza britânica, inclusive o pai de Harry, o príncipe Charles, e o irmão mais velho de seu noivo, o príncipe William, com sua esposa, Kate, na Abadia de Westminster para uma celebração da Comunidade Britânica.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e Patricia Scotland, secretária-geral da Comunidade Britânica, estavam entre os 2.000 convidados para a cerimônia, a principal celebração interreligiosa do Reino Unido, que também contou com a presença de 800 estudantes e jovens.

A rainha Elizabeth II é a líder da Comunidade Britânica desde 1952, e assessores dizem que ela considera o sucesso da organização, que atualmente conta com 53 membros e representa mais de 2,4 bilhões de pessoas, como uma de suas maiores conquistas como rainha.

Ela já realizou mais de 200 viagens para países da Comunidade Britânica durante seus 66 anos de reinado, visitando todos os países-membros exceto Camarões e Ruanda.

Londres receberá no mês que vem o Encontro de Chefes de Governo da Comunidade Britânica, quando, segundo a BBC e outros meios de comunicação britânicos, pode ser discutida a sucessão da monarca de 91 anos.

“Tendo aproveitado a calorosa acolhida de tantos países da Comunidade Britânica ao longo dos anos, estou ansiosa pela satisfação de receber os líderes de nossa família de 53 nações a minhas residências em Londres e Windsor”, disse a rainha em comunicado.

O Castelo de Windsor, a oeste de Londres, também será o local do casamento de Harry e de Meghan, estrela do seriado “Suits”, em 19 de maio.

