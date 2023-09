MBS: ‘Não ligo’ para queixas de usar esportes para reparar imagem saudita

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o MBS, disse nesta sexta-feira, 22, que não se importa com alegações de que ele estaria tentando usar o mundo dos esporte para melhorar a reputação do país. Segundo ele, o governo vai continuar financiando esportes se isso aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) do reino.

A Arábia Saudita fez uma série de investimentos maciços no futebol, no golfe, na Fórmula 1, no boxe e no tênis nos últimos anos através do seu Fundo Soberano, que é presidido pelo príncipe herdeiro, o governante de facto do país desde 2015. A alegação é de que o reino faz uso desses esportes para reparar reputação manchada no exterior, fenômeno que também é conhecido pelo anglicismo “sportswashing”.

“Se o sportswashing vai aumentar meu PIB em 1%, então continuaremos fazendo sportswashing”, disse o príncipe herdeiro à emissora americana Fox News.

Críticos acusam a Arábia Saudita de usar o mundo dos esportes – e sua riqueza – como cortina de fumaça para encobrir seu histórico de direitos humanos. A nação no Golfo Pérsico nega acusações de violações e diz que protege a sua segurança nacional através das duras leis.

As acusações não parecem incomodar o príncipe herdeiro. Quando questionado sobre a prática, ele enfatizou o crescimento econômico do país.

“Não me importa. Tenho um crescimento do PIB proveniente do esporte de 1% e pretendo outros 1,5%. Chame do que quiser, mas vamos obter os outros 1,5%”, afirmou MBS.

O Fundo de Riqueza Pública da Arábia Saudita possui uma participação de 80% no Newcastle United, clube da Premier League, e financiou o LIV Golf, que recrutou jogadores de alto nível da Europa antes de anunciar um acordo para fundir e formar uma entidade comercial unificada. Também assumiu uma participação majoritária em quatro dos principais clubes de futebol do país em junho.

O reino sedia um Grande Prêmio de Fórmula 1 desde 2021 e também realizou lutas pelo título mundial de boxe. Ainda este ano, é esperado que um evento de tênis profissional também aconteça pela primeira vez no país.

