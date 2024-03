Mauro Vieira viaja ao Oriente Médio, mas deixa Israel de fora

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fará a partir da sexta-feira, 15, sua primeira viagem ao Oriente Médio como chanceler brasileiro. O roteiro, no entanto, não inclui Israel, em meio à crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv por conta de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre ações militares israelenses contra palestinos em Gaza.

Em comunicado, o Itamaraty afirmou que Vieira fará visitas a Amã, na Jordânia; a Ramala, na Palestina; a Beirute, no Líbano; e a Riad, na Arábia Saudita.

“As relações do Brasil com os países do Oriente Médio são marcadas, de forma muito positiva, pela presença, em nosso país, de expressiva comunidade de origem árabe, o que contribui para a fluidez e amizade que tradicionalmente caracterizam o diálogo do Brasil com aquela região”, diz a nota.