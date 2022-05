Mascote nacional ucraniano, ‘cãozinho’ farejador ganha medalha de Zelensky

Bem diferente dos pastores-alemães e labradores normalmente vistos em aeroportos e até filmes e séries de TV, o miúdo Patron, um jack russell de dois anos e meio, vem desempenhando um papel importante como cão farejador na guerra da Ucrânia e acaba de ser homenageado com direito a cerimônia feita pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Com um currículo que inclui a detecção de mais de 200 explosivos desde o início da invasão russa ao país vizinho, em 24 de fevereiro, o terrier, cujo nome significa “munição” em ucraniano, recebeu junto a seu dono, Mykhailo Iliev, uma medalha das mãos do presidente durante o evento em Kiev no domingo, 8.

“Quero dar isso aos heróis ucranianos que já estão limpando nossa terra das minas. E junto com nossos heróis – um pequeno e maravilhoso combatente que ajuda não só a neutralizar explosivos, mas também a ensinar nossas crianças as regras de segurança necessárias em áreas onde há ameaças de minas”, disse Zelensky durante cerimônia.

Patron received his recognition. Among those who save the lives of 🇺🇦 every day are four-legged heroes. The most famous among them is Patron, a bomb-sniffing dog. In the presence of @JustinTrudeau , @ZelenskyyUa presented him an award "For Dedicated Work in the #UAarmy ". pic.twitter.com/mssSTlfIKW

O evento também teve presença do premiê canadense, Justin Trudeau, que anunciou no domingo que o Canadá irá enviar mais armas e equipamentos a Kiev. Enquanto Patron e seu dono recebiam medalhas, Trudeau chegou a brincar colocando as mãos nos bolsos como se fosse pegar biscoitinhos para o cachorro, que não parou de balançar o rabo.

Everyone in Ukraine knows Patron, the tiny pup with a big responsibility — he looks for landmines to help defuse them. In his spare time, Patron also does charity work — here, he is greeting children from Okhmatdyt children's hospital in Kyiv. pic.twitter.com/kU3Iu0VidW

Figura carimbada em vídeos publicados nas redes sociais pelo governo, o cãozinho já foi convertido em mascote dos serviços de emergência ucranianos. Além disso, o animal é frequentemente usado em ações com crianças e já conta com um perfil no Instagram com quase 250 mil seguidores.

Talvez pela rotina exaustiva de trabalho e aparições públicas, Patron viralizou recentemente após aparecer cochilando durante uma “entrevista” à imprensa ao lado de um porta-voz.

The famous dog #Patron, who daily saves #Ukraine from the "gifts of the #Russian world", fell asleep at a briefing with journalists.

It seems that we will not see anything nicer than this. pic.twitter.com/E44zZ8qJbA

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022