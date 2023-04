Margareth Menezes é tietada por apoiadores de Lula nas ruas de Lisboa

Para os brasileiros que na manhã deste sábado, 22, foram manifestar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas de Lisboa, a quebra de protocolo da ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi o momento em que puderam se aproximar de alguma autoridade.

Depois de participar da cerimônia oficial de boas-vindas do governo português, em vez de seguir em um carro oficial para o próximo destino da comitiva, a ministra caminhou até o Palácio de Belém, residência oficial da presidência. No trajeto de cerca de 500 metros, Margareth acabou ovacionada por um grupo de apoiadores do presidente brasileiro.

As pessoas aproveitaram para tirar fotos e elogiar o trabalho de Margareth como cantora enquanto ela andava. A ministra não parou, mas sorriu e acenou. Disse aos jornalistas que se trata de um reconhecimento popular à cultura brasileira.

Durante toda a cerimônia na praça do Império, o público ficou afastado das autoridades por barreiras policiais e, de longe, um grupo com cartazes e bandeiras do PT gritou palavras de ordem em homenagem a Lula. Os dois presidentes, do Brasil e de Portugal, ouviram os gritos e acenaram a eles.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu Lula e toda a delegação brasileira com honras militares. Na sequência, as autoridades entraram no Mosteiro dos Jerónimos para depositar uma coroa de flores no túmulo do escritor português Luís de Camões. De lá, seguiram para Belém em carros oficiais.

A Praça do Império, onde decorreu a cerimônia de boas-vindas, passou recentemente por obras de requalificação, incluindo uma reinterpretação de 32 brasões que representam capitais de antigas colônias de Portugal. A reforma de 900 mil euros provocou grande polêmica no país, por supostamente exaltar um passado colonialista.