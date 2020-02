Mais de 2 mil pessoas morreram por novo coronavírus na China

O último balanço divulgado pelas autoridades de saúde da China confirmou que o total de mortes em decorrência do novo coronavírus ultrapassou 2 mil, nesta quarta-feira, 19 (noite de terça, 18, no Brasil). Somente na região de Hubei, epicentro da doença, foram registrados 132 óbitos.

Já o número total de infecções no país chega a pelo menos 74,2 mil, contabilizando somente os novos 1.693 casos em Hubei. Fora da China, são pelo menos 827 casos confirmados e cinco mortes. Mais da metade dos casos foram diagnosticados dentro do navio atracado no Japão há duas semanas.

Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS), informou que a maioria (80,9%) dos casos confirmados do novo coronavírus é leve, de acordo com estudo. A pesquisa, que teve como base dados oficiais da China, mostrou que a versão mais grave da doença causada pelo Covid-19, que inclui insuficiência respiratória, choque séptico e falência múltipla dos órgãos e leva à morte, atingiu apenas 5% dos infectados.