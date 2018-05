Maioria das vítimas de acidente aéreo era de Cuba, diz imprensa estatal

zoom_out_map 1 /12 Equipes de emergência trabalham no local da queda de um avião da empresa Cubana de Aviacion que caiu após decolar do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (Yamil Lage/AFP)

zoom_out_map 2 /12 Bombeiro realiza trabalho de rescaldo após avião cair depois de decolar em Havana - 18/05/2018 (Alexandre Meneghini/Reuters)

zoom_out_map 3 /12 Avião com 104 passageiros e nove tripulantes da empresa Cubana de Aviacion cai após decolagem do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (CubaTV/Reprodução)

zoom_out_map 4 /12 Área onde avião caiu, após decolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana - 18/05/2018 (STR/AFP)

zoom_out_map 5 /12 Equipes de resgate são vistos no local onde avião caiu ao decolar do Aeroporto Internacional José Martí - 18/05/2018 (STR/AFP)

zoom_out_map 6 /12 Equipes de emergência trabalham no local da queda de um avião da empresa Cubana de Aviacion que caiu após decolar do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (Adalberto Roque/AFP)

zoom_out_map 7 /12 Avião cai logo após a decolagem no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana - 18/05/2018 (Adalberto Roque/AFP)

zoom_out_map 8 /12 Avião com 104 passageiros e nove tripulantes da empresa Cubana de Aviacion cai após decolagem do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (CubaTV/Reprodução)

zoom_out_map 9 /12 Equipes de resgate trabalham no local da queda de um avião com mais de 100 passageiros a bordo em um campo logo após a decolagem do Aeroporto Internacional em Havana, Cuba - 18/05/2018 (Ramon Espinosa/AP)

zoom_out_map 10 /12 Avião com 104 passageiros e nove tripulantes da empresa Cubana de Aviacion cai após decolagem do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (CubaTV/Reprodução)

zoom_out_map 11 /12 O presidente cubano Miguel Diaz-Canel é fotografado no local da queda de um avião de passageiros após decolar do Aeroporto Internacional José Marti, em Havana - 18/05/2018 (Adalberto Roque/AFP)

zoom_out_map 12/12 Avião com 104 passageiros e nove tripulantes da empresa Cubana de Aviacion cai após decolagem do Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana - 18/05/2018 (CubaTV/Reprodução)

A maioria das vítimas do acidente com o avião que caiu nesta sexta-feira pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, era cubana, informou a imprensa estatal.

Em comunicado, a companhia aérea mexicana Damojh, proprietária do Boeing 737, disse que, ao todo, 110 pessoas estavam a bordo do avião, sendo 104 passageiros e seis tripulantes. Mais cedo, o governo havia confirmado nove tripulantes.

O governo ainda não confirmou oficialmente o número de vítimas, mas segundo a imprensa estatal mais de 100 pessoas podem ter morrido na queda. Entre os passageiros havia um bebê de menos de 2 anos e outras quatro crianças, de acordo com a Cuba TV.

O acidente aconteceu às 12h08 (horário local, 13h08 em Brasília), quando a aeronave, alugada pela Cubana de Aviación, caiu em uma área de plantação. As autoridades ainda não revelaram detalhes sobre a identidade das pessoas que estavam no avião, que ia de Havana para Holguín, na parte leste da ilha.

Ao todo três pessoas, todas mulheres e cubanas, foram retiradas do local do acidente com vida e levadas em estado crítico para o Hospital Calixto García, em Havana. Uma delas poderia estar grávida, conforme uma imagem das sobreviventes publicada pela imprensa oficial, embora as autoridades não confirmem esse fato.

Até o momento, sabe-se a identidade de uma: Emiley Sánchez, de 39 anos, moradora Holguín, e que chegou ao centro médico com fraturas, queimadura em 30% do corpo e traumatismo craniano. Sobre as outras duas resgatadas, sabe-se que uma tem entre 18 e 25 anos, e a outra tem 30, ambas com graves ferimentos.

O governo cubano habilitou um sistema de informação e assistência psicológica para os familiares das vítimas e disponibilizou transporte de Holguín, de onde é a maioria dos falecidos, até a capital. A expectativa é de que as famílias cheguem a Havana esta noite em um voo fretado pelo governo.

A embaixada do México em Cuba também ativou protocolos de emergência para orientar os cidadãos mexicanos sobre o ocorrido.

(Com EFE)