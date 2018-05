Imagens mostram resgate logo após queda de avião em Cuba

Imagens divulgadas pela emissora local CubaTV mostram os momentos seguintes à queda do Boeing 737 em Havana, Cuba, com 113 pessoas a bordo. O vídeo acompanha o resgate de algumas das vítimas do incidente.

A aeronave caiu logo após a decolagem, em uma área rural nas proximidades do Terminal 1 do Aeroporto Internacional José Martí e de Santiago de Las Vegas, a 13 quilômetros do centro de Havana. Ainda não há um balanço oficial do número de vítimas, porém, segundo o jornal Granma, três sobreviventes em estado crítico já foram hospitalizados.

Nas imagens divulgadas pela CubaTV é possível ver as equipes de resgate no entorno dos destroços do avião. Uma pessoa é retirada do local de maca e transportada para uma ambulância.

Os bombeiros usam mangueiras d’água para apagar os focos de incêndio nos destroços. Moradores da região também se concentram no local e auxiliam nos resgates. É possível ver uma grande nuvem de fumaça saindo dos arredores do aeroporto.

A aeronave era um Boeing 737 da Blue Panorama, arrendado pela Cubana de Aviación e operado pela companhia Damojh. De acordo com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, 104 passageiros e nove tripulantes estavam a bordo do Boeing 737.

Segundo a imprensa local, um bebê de menos de 2 anos e outras quatro crianças estavam entre os passageiros. A aeronave viajava em direção à cidade de Holguín, localizada a aproximadamente 700 quilômetros de Havana. A queda aconteceu por volta do 12h08 do horário local (13h08 em Brasília).