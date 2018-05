(Em atualização)

Um avião caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, nesta sexta-feira, segundo a imprensa estatal de Cuba. De acordo com o presidente Miguel Díaz-Canel, 104 passageiros e nove tripulantes estavam a bordo do Boeing 737.

“As notícias não são nada boas, parece que há um número alto de vítimas”, afirmou Canel sobre o “acidente lamentável”.

O número exato de feridos ou mortos ainda não foi divulgado, mas, segundo a Cuba TV, há pelo menos três sobreviventes que já foram hospitalizados.

Também de acordo com a emissora, havia um bebê de menos de 2 anos e outras quatro crianças na aeronave. Não há informações sobre o estado de saúde dos menores.

O voo ia em direção a Holguín, no sul da ilha. A queda teria acontecido em uma área rural nas proximidades do Terminal 1 do aeroporto e de Santiago de Las Vegas, a 13 quilômetros do centro de Havana. Ambulâncias e bombeiros já estão no local para socorrer as vítimas.

A aeronave era um Boeing 737 da Blue Panorama, arrendado pela Cubana de Aviación e operado pela companhia Damojh.

A queda aconteceu por volta do 12h08 do horário local (13h08 em Brasília). Foi possível ver uma grande bola de fogo, seguida de uma nuvem de fumaça, saindo do aeroporto nos arredores da capital cubana após o acidente, segundo testemunhas ouvidas pela emissora americana CNN.

Holguín está localizada a aproximadamente 700 quilômetros de Havana. A previsão era de que o voo DMJ 0972 decolasse às 11h e pousasse por volta das 12h20 do horário local na cidade.

Se confirma el accidente de avión en La Habana , Cuba . Esperando confirmación de heridos . 😔🙏🙏 pic.twitter.com/s5OvQn3dQU — NoticiasDelMundo (@24horasNewWorld) May 18, 2018

A Cubana de Aviación – companhia aérea nacional de Cuba – já teve problemas de segurança no passado causados por sua antiga frota de aviões. Porém, as causas do acidente desta sexta ainda não estão claras.