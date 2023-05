Madeleine McCann: As novas buscas em Portugal 16 anos após desaparecimento

Os responsáveis pela investigação do desaparecimento da britânica Madeleine McCann, em 3 de maio de 2007, retomaram as buscas em uma represa de Portugal nesta terça-feira, 23. A operação começou no remoto reservatório de Arade, em Algarve, a cerca de 50 quilômetros da praia da Luz, último local em que a menina de então 3 anos foi vista. Quando desapareceu, ela passava as férias com a sua família no sul do país ibérico.

A nova operação foi solicitada pela polícia alemã, depois que os agentes identificaram formalmente o suspeito do desaparecimento da menina. O alemão, Christian Brueckner, 45 anos, foi identificado por procuradores portugueses em 2022. Agora, a polícia de Portugal procura por novas provas que liguem o sumiço de Madeleine com o possível culpado, já que o alemão visitou a região quando a menina desapareceu.

Mergulhadores vasculharam a área em 2008, mas apenas restos de animais foram encontrados. No momento, segundo a TV portuguesa, um raio de 1,6 quilômetros do local foi isolado pelos policiais, que mobilizaram mais de 20 agentes, montaram tendas azuis e fecharam estradas que levam à barragem. Na manhã desta terça-feira, cães farejadores varriam a margem da represa.

O suspeito está sob investigação por assassinato, mas até o momento não recebeu acusações. Em junho de 2020, promotores alemães afirmaram ter “evidências concretas” de que Brueckner matou a menina. No entanto, ele nega qualquer envolvimento com o caso.

Dentre as provas estão registros de celular, que mostram que Brueckner estava na praia no momento do desaparecimento.

Em outubro, o suspeito foi acusado pelos promotores de justiça alemães em vários casos separados que envolviam crimes sexuais, supostamente cometidos em Portugal entre os anos 2000 e 2017. Atualmente, Brueckner está preso por ter estuprado uma mulher de 72 anos em 2005, na mesma área em que Madeleine desapareceu. O homem também morou perto do resort onde a família de Madeleine passou férias em 2007.

Em nota, a polícia portuguesa afirmou que agentes britânicos também participarão das buscas, bem como agentes alemães.

Em 2014, a polícia britânica fez uma outra busca foi feita em um matagal perto de onde Madeleine desapareceu. No início deste mês, os pais de Madeleine, Katy e Getty, fizeram uma vigília para marcar o 16º de desaparecimento da filha e também comemoraram o seu aniversário de 20 anos.

“Feliz aniversário, Madeleine. Ainda desaparecida. Ainda sentimos muito a sua falta. Ainda a procuramos. Pelo tempo que for necessário”, escreveram os pais de Madeleine no Facebook. “Nós amamos você e estamos esperando por você. Nunca vamos desistir.”