Macron manda recado ao Brasil sobre ter direito ao aborto na Constituição

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 8, que o país abriu uma “etapa muito importante” na Europa ao decidir incluir, nesta semana, o direito ao aborto na Constituição. O chefe do Palácio do Eliseu também mandou uma mensagem ao Brasil, dizendo que a garantia deste direito “é um ato de progresso” e representa “o reconhecimento da dignidade de cada ser humano”.

“Neste momento, nós, sem duvida, marcamos uma etapa importante na França e abrimos uma etapa muito importante na Europa”, declarou Macron a jornalistas.

Macron deus as declarações durante uma cerimônia no Place Vendôme para celebrar a alteração da Constituição nesta sexta-feira, que marca o Dia Internacional das Mulheres.

Lula é “progressista”

Questionado sobre o que poderia dizer a outros países do mundo, em particular ao Brasil, sobre o assunto, o líder francês afirmou que ter no texto constitucional a premissa de poder interromper uma gravidez representa “um ato de progresso”.

“Preservar essa liberdade e garantir esse direito é um ato de progresso. É importante tanto para as mulheres quanto para os homens, porque é o reconhecimento da liberdade do seu corpo e, no fundo, é o reconhecimento da dignidade de cada ser humano”, enfatizou.

Sobre o Brasil, o chefe do Palácio do Eliseu sugeriu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia enveredar por caminho parecido com o da França, já que “vocês (brasileiros) não têm um presidente conservador, vocês tem um presidente progressista”.

Argumentando que respeita a soberania de cada povo, Macron afirmou, porém, que cada país segue seu caminho.

Pioneira

Em uma medida histórica, a França se tornou na segunda-feira 4 o primeiro país do mundo a consagrar o direito ao aborto em sua Constituição. A nova legislação teve 780 votos a favor e apenas 72 contra, alcançando a maioria necessária de três quintos da Assembleia Nacional e do Senado.

Em meio aos retrocessos ao direito ao aborto, como nos Estados Unidos, a garantia da interrupção da gravidez se tornou uma prioridade do governo francês. O primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, afirmou que os legisladores tinham “dívida moral” com todas as mulheres que foram forçadas a suportar abortos ilegais no passado.

“Acima de tudo, estamos enviando uma mensagem a todas as mulheres: seu corpo pertence a você”, acrescentou Attal. A votação marca a 25ª vez que o governo francês altera a sua Constituição desde a fundação da Quinta República, em 1958.

O aborto não é crime no país desde 1975, mas não era um direito garantido pela Constituição francesa. Pesquisas indicam que cerca de 80% dos franceses apoiam o aborto ser legal no país.