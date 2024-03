Macron compartilha meme sobre encontro com Lula

O presidente francês Emmanuel Macron compartilhou em suas redes sociais um dos memes que circularam na internet sobre suas fotos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua passagem pelo Brasil, nesta quinta-feira, 28.

Na montagem repostada por Macron, ele e o petista aparecem no cartaz do filme La La Land.

“Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!”, escreveu o líder francês. No texto, Macron também agradeceu Lula, a primeira-dama Janja e o povo brasileiro pelo “acolhimento”. “Viva a amizade entre o Brasil e a França”, finalizou.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França ! Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024