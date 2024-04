Maconha recreativa vira legal na Alemanha e população comemora com fumacê

O consumo recreativo de maconha na Alemanha tornou-se oficialmente legalizado a partir desta segunda-feira, dia 1º, levando dezenas de pessoas a uma comemoração no Portão de Brandemburgo, em Berlim, com direito a muita fumaça. As novas regras determinam que apenas maiores de 18 anos podem acessar a droga, liberam o porte de até 25 gramas de cannabis seca e permitem o cultivo de, no máximo, três pés de maconha em casa.

Apesar da oposição de grupos conservadores e de algumas associações médicas, o governo conseguiu aprovar a legislação com o argumento de que a descriminalização vai ajudar a combater o tráfico e mercados clandestinos. Autoridades alemãs também já afirmaram que muitas pessoas dependem da cannabis por razões medicinais, e a legalização evitará o consumo de produtos médicos de procedência duvidosa.

Cuidados

Como medida de contenção, a lei proíbe pessoas de fumarem maconha num raio de 100 metros de escolas, jardins de infância, parques infantis e centros esportivos, para não expor crianças à droga.

O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, prometeu ainda a realização de uma campanha de educação para os jovens sobre os riscos do consumo de cannabis para a saúde, além de programas de prevenção. O centro federal de educação em saúde, vinculado ao ministério, também se pronunciou, dizendo à agência de notícias AFP que “assumirá a sua responsabilidade ampliando as ofertas de prevenção”.

Críticas

No entanto, o modelo de implementação das novas regras e campanhas campanhas de prevenção gerou críticas nas redes sociais. Segundo Boris Knoblich, o porta-voz da organização Tannenhof Berlin-Brandenburg de terapia e reabilitação, uma campanha virtual “nunca funcionará”.

“O que funciona é alguém que entra, conversa com (as crianças e adolescentes) durante um café, sem professor presente”, argumentou ele.

Segundo pesquisa oficial realizada em 2021, 8,8% dos adultos na Alemanha afirmaram ter consumido cannabis pelo menos uma vez durante o ano anterior. Já entre as pessoas de 12 a 17 anos, esse número aumenta, chegando a quase 10% – o consumo da erva permanece ilegal para os menores de idade mesmo com a legalização.