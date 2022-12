Lula, Macron, Putin e outros líderes lamentam a morte de Bento XVI

O presidente eleito Lula, o presidente da França, Emmanuel Macron, e outros líderes mundiais foram às redes sociais para lamentar a morte do papa emérito Bento XVI, aos 95 anos.

Em mensagem no Twitter, Lula desejou conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre, e compartilhou imagens ao lado de Bento XVI quando o papa esteve no Brasil, em 2007, e no Vaticano.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/A0vEPBltqv — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

Emmanuel Macron, presidente da França, também lamentou a morte de Bento XVI. “O meu pensamento dirige-se aos católicos de França e do mundo inteiro, enlutados pela partida de Sua Santidade Bento XVI, que trabalhou com alma e inteligência por um mundo mais fraterno”, escreveu o francês.

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2022

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, afirmou que Bento XVI foi uma grande figura que a história jamais esquecerá. “Bento XVI foi um gigante da fé e da razão. Colocou sua vida a serviço da Igreja universal e falou, e continuará a falar, aos corações e às mentes dos homens com a profundidade espiritual, cultural e intelectual do seu Magistério’, escreveu ela.

Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. pic.twitter.com/NBPxMyMykT — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 31, 2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama de condolências ao papa Francisco. Na mensagem, diz que Bento XVI foi “uma eminente figura religiosa e estatal e um defensor convicto dos valores cristãos tradicionais”.

O Rei Charles, da Inglaterra, enviou uma mensagem de condolências para o papa Francisco. Além de mencionar a viagem que fez ao Vaticano em 2009 e a visita de Bento XVI ao Reino Unido em 2010, falou sobre os esforços do pontífice emérito em fortalecer o relacionamento entre a Comunhão Anglicana global e a Igreja Católica Romana. “Também me lembro de seus esforços constantes para promover a paz e a boa vontade para todas as pessoas”, escreveu.

The King has sent a message of condolence to Pope Francis following the death of Pope Emeritus Benedict XVI: — The Royal Family (@RoyalFamily) December 31, 2022

Lideranças da Igreja Católica também se manifestaram. Dom Odilo Scherer, nomeado arcebispo de São Paulo pelo Papa Bento XVI em 2007, escreveu uma mensagem de despedida no Twitter.

Faleceu o papa emérito Bento XVI. Que descanse em paz no Senhor e receba a recompensa por seu serviço a Deus, à Igreja e à humanidade. Rezemos em sufrágio por ele. — Dom Odilo Scherer (@DomOdiloScherer) December 31, 2022

Jair Bolsonaro também publicou condolências em seu Twitter, e aproveitou a série de mensagens para criticar a teologia da libertação, vertente católica ligada à esquerda latino-americana. “Em defesa da verdade do Evangelho, [Bento 16] criticou sem medo os erros da chamada “teologia da libertação”, que pretende confundir o Cristianismo com conceitos equivocados do marxismo”, escreveu.

Papa Bento XVI – Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI. – Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 31, 2022