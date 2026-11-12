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Lula discute guerra e abertura do Estreito de Ormuz em encontro com presidente do Irã

Às margens da COP31, na Turquia, Masoud Pezeshkian atualizou o líder brasileiro sobre as negociações de paz com os Estados Unidos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 15h03
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, às margens da COP31, na Turquia. 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, às margens da COP31, na Turquia.  (Ricardo Stuckert/PR/Reprodução)
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Lula discute guerra e abertura do Estreito de Ormuz em encontro com presidente do Irã Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira, 12, com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, às margens da COP31, na Turquia

No primeiro encontro entre os dois líderes desde o início da guerra travada entre Estados Unidos e Irã, o petista ressaltou a importância de uma solução prática para o conflito e defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, “manifestando preocupação com o impacto da guerra sobre os preços globais dos combustíveis”, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

“Recordando o papel do Brasil na negociação da Declaração de Teerã, em 2010, o presidente Lula encorajou a busca por uma solução pacífica para o conflito, ao mesmo tempo em que defendeu o direito ao uso pacífico e para fins civis da energia nuclear”, diz o nota da Secom publicada após o encontro.

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+ A cobrança de Lula aos países ricos na abertura da COP31

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O presidente iraniano, por sua vez, apresentou uma atualização sobre as negociações de paz com os Estados Unidos, especialmente sobre os esforços de mediação promovidos por Catar e Paquistão

Além da guerra, os presidentes discutiram a diversificação e a ampliação do comércio entre os dois países, que somou US$ 3 bilhões em 2025, segundo o governo. Lula sinalizou interesse em aumentar as importações brasileiras de fertilizantes iranianos.

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Guerra no Irã

Catar e Paquistão vem realizando esforços diplomáticos para negociar o fim da guerra, que começou em 28 de fevereiro, com ataques americanos e israelenses que mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Teerã respondeu com mísseis e drones lançados contra países de toda a região; grupos armados apoiados pelo regime teocrático no Líbano, no Iêmen e no Iraque também entraram no conflito.

Teerã exige de Washington o descongelamento de ativos e a suspensão das sanções em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, via que as forças iranianas mantêm bloqueada desde o início do conflito.

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+ A ameaça do Irã que levou secretário de Trump a se mudar para uma base militar

Na terça-feira 10, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a pressão econômica dos Estados Unidos sobre o Irã é tão forte que atualmente “não há necessidade” de realizar uma operação militar de grande envergadura, indicando que não haveria uma escalada militar imediatamente após as eleições de meio de mandato, realizadas na semana passada.

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Trump havia prometido suspender bombardeios até o pleito, no qual a fragorosa derrota republicana foi grandemente impulsionada pela insatisfação do eleitorado com o conflito no Oriente Médio. Washington parece ter moderado suas ameaças nos últimos dias.

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