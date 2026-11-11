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A cobrança de Lula aos países ricos na abertura da COP31

Em primeiro discurso internacional após reeleição, presidente pede cumprimento de compromissos ambientais

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 08h22 | Atualizado em 11 nov 2026, 09h17
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Antalya Expo Center, em Antalya, no dia 11 de novembro de 2026.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, no dia 11 de novembro de 2026. (OZAN KOSE/AFP)
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Na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP31, nesta quarta-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou que as nações ricas honrem os compromissos assumidos no combate às mudanças climáticas e defendeu a ampliação do apoio às populações mais afetadas pelo aquecimento global. A cerimônia, que reúne representantes de diversos países e órgãos, acontece em Antália, na Turquia.

“Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos”, afirmou Lula, acrescentando que a crise climática envolve desigualdades de classe, gênero e raça. 

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Na sequência, defendeu o princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, segundo o qual as nações desenvolvidas têm maior responsabilidade no enfrentamento da crise climática. O petista também apontou a próxima COP em solo africano como uma oportunidade para ampliar os recursos destinados a um continente pressionado pelo endividamento.

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O presidente disse ainda que, “no início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais”. “Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações“, acrescentou, citando as reuniões do G7 e do G20 como exemplos da perda de espaço da preocupação ambiental.

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Primeiro discurso internacional após reeleição

Em seu primeiro discurso internacional após a reeleição, o petista também associou o resultado das urnas à preservação ambiental. Lula afirmou que o povo brasileiro “empunhou as armas da democracia” e enfrentou aqueles que, segundo ele, “negam as evidências da ciência” e “ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo”.

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“O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”, afirmou ele diante de um grupo de líderes internacionais. “Foi a escolha de um projeto de nação”, completou.

+ Leia a íntegra do discurso de Lula na abertura da COP31

Na apresentação das prioridades brasileiras, Lula destacou planos para ampliar o financiamento climático, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e reverter o desmatamento. Como exemplo dos resultados nacionais, o presidente citou uma queda de 71% no desmatamento da Amazônia entre 2022 e 2026 e afirmou que é possível conciliar crescimento econômico e redução das emissões.

Lula pediu ainda a adesão de novos parceiros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Segundo o presidente, a iniciativa recebeu o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para começar a operar. “O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial”, declarou.

Em defesa da cooperação internacional, Lula afirmou que a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque e criticou a resistência à incorporação das contribuições do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) às negociações. “Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor”, disse. Para o presidente, a falta de consenso não pode impedir o avanço das medidas contra o aquecimento global.

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