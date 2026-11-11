A cobrança de Lula aos países ricos na abertura da COP31

O presidente disse ainda que, “no início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais”. “Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações“, acrescentou, citando as reuniões do G7 e do G20 como exemplos da perda de espaço da preocupação ambiental.

Continua após a publicidade Primeiro discurso internacional após reeleição

Em seu primeiro discurso internacional após a reeleição, o petista também associou o resultado das urnas à preservação ambiental. Lula afirmou que o povo brasileiro “empunhou as armas da democracia” e enfrentou aqueles que, segundo ele, “negam as evidências da ciência” e “ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo”.

Continua após a publicidade

“O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável”, afirmou ele diante de um grupo de líderes internacionais. “Foi a escolha de um projeto de nação”, completou.

+ Leia a íntegra do discurso de Lula na abertura da COP31

Na apresentação das prioridades brasileiras, Lula destacou planos para ampliar o financiamento climático, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e reverter o desmatamento. Como exemplo dos resultados nacionais, o presidente citou uma queda de 71% no desmatamento da Amazônia entre 2022 e 2026 e afirmou que é possível conciliar crescimento econômico e redução das emissões.

Lula pediu ainda a adesão de novos parceiros ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Segundo o presidente, a iniciativa recebeu o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para começar a operar. “O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial”, declarou.

Em defesa da cooperação internacional, Lula afirmou que a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque e criticou a resistência à incorporação das contribuições do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) às negociações. “Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor”, disse. Para o presidente, a falta de consenso não pode impedir o avanço das medidas contra o aquecimento global.